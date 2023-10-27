Видео ⟩ Трагическое ДТП на дороге Лудза - Терехово: погиб гражданин Узбекистана

Как сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD), в 22:30 был получен вызов из Иснаудской волости Лудзенского края, где произошло дорожно-транспортное происшествие. Спасатели освободили из грузового автомобиля мужчину, который был передан медикам, и они констатировали его смерть.

Sadursme.lv сообщает, что авария произошла на дороге Лудза - Терехово. Происшествие также зафиксировал очевидец.

Как агентству LETA сообщила представитель полиции Илга Тейване-Трейновска, ДТП произошло на 135-м километре трассы А12. Мужчина 1995 года рождения, гражданин Узбекистана, находившийся за рулем автомобиля DAF XF 460 FT, сцепленного с полуприцепом, не справился с управлением, вылетел с проезжей части в кювет и перевернулся.

В результате ДТП водитель грузовика погиб. Возбуждено уголовное дело, обстоятельства происшествия выясняет Государственная полиция.

За последние сутки в Латвии зарегистрировано 128 ДТП, в семи из них пострадали восемь человек.

В Рижском районе зарегистрировано 74 аварии, в Латгале - 24, в Земгале - 14, в Видземе - девять и в Курземе - семь.

В четверг пятеро водителей транспортных средств были пойманы за рулем в состоянии алкогольного опьянения, трое из них были сильно пьяны, в связи с чем по данным случаям возбуждены уголовные дела.

За последние сутки полиция зафиксировала 169 нарушений разрешенной скорости движения и два случая агрессивного вождения.