Рижане спешат "переобуть" свои автомобили: в автосервисах начали возникать очереди

"Первый снег повлиял на желание жителей записаться на замену шин. Следующая свободная запись на замену pимних шин - почти через три недели", - отметили представители предприятия AN riepu centrs, добавив, что обычно очереди на замену шин сохраняются до первой недели декабря.

Представители золитудского филиала предприятия Riepu garāža тоже указали, что работы много и ближайшая запись доступна только во второй половине ноября.

На сайте компании T-System Tyres, работающей под брендом Tavasriepas.lv, указано, что ближайшая запись в Риге свободна более чем через три недели - во второй половине ноября, тогда как в филиале предприятия в Озолниеки ближайшая запись - через две недели.

Правила дорожного движения предусматривают, что с 1 декабря до 1 марта все автомобили и автобусы полной массой до 3,5 тонн должны быть оборудованы зимними шинами. В другое время использование зимних шин зависит от усмотрения водителя и погодных условий. В свою очередь шипованные шины можно использовать только с 1 октября по 1 мая.

Галерея: Как меняют шины