Рижане спешат "переобуть" свои автомобили: в автосервисах начали возникать очереди

В автосервисах начали возникать очереди на замену зимних шин, причем в некоторых шиномонтажных мастерских ближайшая свободная запись только через три недели, признали представители нескольких шиномонтажных сервисов, сообщает агентство LETA.
"Первый снег повлиял на желание жителей записаться на замену шин. Следующая свободная запись на замену pимних шин - почти через три недели", - отметили представители предприятия AN riepu centrs, добавив, что обычно очереди на замену шин сохраняются до первой недели декабря.
Представители золитудского филиала предприятия Riepu garāža тоже указали, что работы много и ближайшая запись доступна только во второй половине ноября.
На сайте компании T-System Tyres, работающей под брендом Tavasriepas.lv, указано, что ближайшая запись в Риге свободна более чем через три недели - во второй половине ноября, тогда как в филиале предприятия в Озолниеки ближайшая запись - через две недели.
Правила дорожного движения предусматривают, что с 1 декабря до 1 марта все автомобили и автобусы полной массой до 3,5 тонн должны быть оборудованы зимними шинами. В другое время использование зимних шин зависит от усмотрения водителя и погодных условий. В свою очередь шипованные шины можно использовать только с 1 октября по 1 мая.
Галерея: Как меняют шины
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