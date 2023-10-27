США ударили по военным объектам в Сирии. Можно ли считать это предвестием большой войны?

Ранее Пентагон также сообщал, что приступил к дислокации на Ближнем Востоке дополнительно девятисот военнослужащих на фоне угрозы полномасштабного регионального военного конфликта.

Эксперты отмечают, что с учетом этих событий и на фоне войны между Израилем и ХАМАС Соединенным Штатам вряд ли удастся соблюсти баланс, о котором говорят в Белом доме, - ставить на место Иран и при этом не спровоцировать распространение очага.

По мнению бывшего посла Великобритании в Египте и ООН и экс-главы внешней разведки МИ-6 Джона Соуэрса, ситуация патовая: американские ответы на иранские вылазки спровоцируют еще большую активность со стороны иранских прокси в регионе, а бездействие США приведет к тому же результату.

«Думаю, американцы очень четко для себя определили: если их атакуют проиранские боевики, они должны отвечать, чтобы противник знал, что за свои действия придется расплачиваться», — сказал Соуэрс в интервью Би-би-си.

Сирия как плацдарм

Есть также мнение, что Сирия сама по себе вряд ли станет самостоятельным участником более широкого конфликта между Израилем и арабской коалицией.

Измотанная гражданской войной, армия Башара Асада не сможет предложить значимого военного вклада в кампанию, если она начнется.

Но она может предложить Ирану свои территории для ведения боевых действий против Израиля, считает эксперт британского аналитического центра Chatham House Хаид Хаид.

Впрочем, по его мнению, пока эпицентр противостояния – ХАМАС и сектор Газа, такое развитие событий маловероятно.