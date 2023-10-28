Видео ⟩ Столетний трактор вызволяет Range Rover из грязи

Портал TVNET вместе со смарт-телевидением LMT предлагает новую серию передачи Ātruma cilts. В ней Паулс Тимротс катается на тракторе Fordson 1931 года выпуска.
Отреставрированный трактор Fordson Эдгарса Подзиня старше переворота Карлиса Улманиса, но он, к счастью, способен помочь и технике этого века - без проблем вытащить из грязи джип Range Rover.
Эдгарс признается, что очень рад отреставрированному трактору, к тому же детали этого трактора до сих пор доступны в Англии и Ирландии, где он когда-то был широко распространен. Также в наличии имеется каталог запчастей.
Ознакомившись с техническими инструкциями к трактору, Паулс с некоторым трепетом признается, что первый раз ездить на такой машине сложнее, чем посадить самолет Boeing. Но 100-летняя техника работает исправно, и Паулсу даже удается скосить поле. Зачем восстанавливать старую технику, узнаем в новом выпуске шоу.
В этом сезоне Ātruma cilts Паулс Тимротс и команда передачи ищут приключение, технологические инновации, легендарных личностей и интересных собеседников. Ātruma cilts можно смотреть каждый четверг и в смарт-телевидении LMT и интернете.
Статья создана в сотрудничестве со смарт-телевидением LMT.
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