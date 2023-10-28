Дума уберет опасную конструкцию со дна озера Кишэзерс

Рижская дума сообщила, что опасное препятствие находится в центральной части озера Кишэзерс.

В начале лета компания Emendo consulting по приглашению Рижской думы в сотрудничестве с дайверами общества Sporta klubs speatfishing.lv обследовала затонувший объект, оценило его состояние, опасность, которую он представляет, и определило виды и объем работ для полного или частичного устранения препятствия.

Выяснилось, что это металлический понтон с приваренной крановой конструкцией для подъема предметов из воды. Он затонул на глубине два-три метра. У него две мачты - одна погнутая, а другая неповрежденная и опасная для судоходства, так как находится примерно на полметра ниже уровня воды озера.

Сама затонувшая конструкция состоит из двух лежащих параллельных металлических труб длиной 10 метров, которые служили понтонами и соединены посередине трехметровым U-образным металлопрокатом шириной 230 миллиметров.

Понтон мог иметь дощатый или металлический пол, но при обследовании его не обнаружили.

Возможно, понтон использовался для подъема подводного объекта, но не был вытащен на зимовку на берег, в результате чего он вмерз в лед и потерял способность плавать, а затонул - при таянии льда.

Конструкция погрузилась в песчаное дно озера, поскольку сдвинуть его с помощью моторной лодке не удалось.

Учитывая, что затонувший понтон с металлической конструкцией представляет опасность для судоходства, было принято решение обрезать мачту металлоконструкции как можно ближе к трубам понтона, а потом весь затонувший понтон с металлоконструкциями разрезать на более мелкие куски, чтобы их можно было поднять и доставить на берег для утилизации.

Договор на выполнение работ заключен с компанией Emendo на сумму 7800 евро без PVN.

Опасную часть понтона срезали, а убрать остальную часть конструкции планируется к декабрю.