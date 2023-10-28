Видео ⟩ Мужчина справляет естественные потребности перед Детской больницей

"В машине охранной компании, припаркованной у окна больницы, спал человек, окна были запотевшие. Примерно через час мужчина со спущенными штанами обошел салон автомобиля, чтобы справить нужду, даже не осознавая, что находится прямо перед детской больницей", - рассказали родители.

На этом история не закончилась. Справив естественные потребности прямо рядом с автомобилем, мужчина отправился в больницу. В одном из отделений возможный сотрудник охранной фирмы кричал, ругался и вообще вел себя неподобающим образом.

Даже спустя несколько дней конкретная машина все еще стоит на стоянке, где ее увидели родители. Программа Bez tabu увидела внутри салона машины куртку, одеяло и подушку, еще сумку с одеждой и медикаментами, а рядом с машиной - поле "мин".

Видео: Сюжет программы Bez tabu