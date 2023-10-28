Видео ⟩ Мужчина справляет естественные потребности перед Детской больницей

Вокруг Детской клинической университетской больницы расположены врачебные кабинеты и палаты для маленьких пациентов, в том числе и онкологическое отделение. И родители больного ребенка, находящегося в палате, увидели в окно совершенно неприемлемое и шокирующее зрелище, сообщает программа Bez tabu.
"В машине охранной компании, припаркованной у окна больницы, спал человек, окна были запотевшие. Примерно через час мужчина со спущенными штанами обошел салон автомобиля, чтобы справить нужду, даже не осознавая, что находится прямо перед детской больницей", - рассказали родители.
На этом история не закончилась. Справив естественные потребности прямо рядом с автомобилем, мужчина отправился в больницу. В одном из отделений возможный сотрудник охранной фирмы кричал, ругался и вообще вел себя неподобающим образом.
Даже спустя несколько дней конкретная машина все еще стоит на стоянке, где ее увидели родители. Программа Bez tabu увидела внутри салона машины куртку, одеяло и подушку, еще сумку с одеждой и медикаментами, а рядом с машиной - поле "мин".
Видео: Сюжет программы Bez tabu
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