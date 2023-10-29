Вс, 29.10.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Движение в Видземе и окрестностях Лиепаи затруднено из-за снега и льда

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Дорога зимой. Иллюстративное фото
Дорога зимой. Иллюстративное фото Фото: Schutterstock.com

Утром в воскресенье, 29 октября, на некоторых участках дорог Латвии лежит снег и образовался гололед. По оперативной информации Latvijas Valsts ceļi около 6:30 снег находился на участке главной государственной автодороги А1 от моста Гауя до перекрестка Туя и на региональных автодорогах в окрестностях Риги.

Скользкие участки дороги посыпаются противоскользящими материалами. Для улучшения условий движения к работам по содержанию дорог привлекаются подразделения зимней сервисной техники VAS Latvijas autoceļu uzturētājs.

Осложнены условия вождения на главных автодорогах страны:

  • на участке Таллиннского шоссе (А1) от моста Гауя до перекрестка Туя;
  • на участке Видземского шоссе (А2) от Вангажи до Сигулды и от Сигулды до Лигатне;
  • на участке Валмиерского шоссе (А3) от Мурьяни до Раганы и от Раганы до моста Браслас;
  • на участке Лиепайского шоссе (А9) от Гробини до Калвене.

Движение по региональным автодорогам затруднено в окрестностях Риги, Мадоны, Гулбене, Алуксне и Балви.

Водителям следует быть особенно внимательными при выборе скорости, соответствующей состоянию дорожного покрытия, и соблюдении безопасной дистанции. На дорогах может образовываться так называемый черный лед, который трудно заметить. Водитель чувствует его только тогда, когда начинает маневрировать автомобилем - тормозить, совершать повороты и пр.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх