Движение в Видземе и окрестностях Лиепаи затруднено из-за снега и льда

Утром в воскресенье, 29 октября, на некоторых участках дорог Латвии лежит снег и образовался гололед. По оперативной информации Latvijas Valsts ceļi около 6:30 снег находился на участке главной государственной автодороги А1 от моста Гауя до перекрестка Туя и на региональных автодорогах в окрестностях Риги.
Скользкие участки дороги посыпаются противоскользящими материалами. Для улучшения условий движения к работам по содержанию дорог привлекаются подразделения зимней сервисной техники VAS Latvijas autoceļu uzturētājs.
Осложнены условия вождения на главных автодорогах страны:
- на участке Таллиннского шоссе (А1) от моста Гауя до перекрестка Туя;
- на участке Видземского шоссе (А2) от Вангажи до Сигулды и от Сигулды до Лигатне;
- на участке Валмиерского шоссе (А3) от Мурьяни до Раганы и от Раганы до моста Браслас;
- на участке Лиепайского шоссе (А9) от Гробини до Калвене.
Движение по региональным автодорогам затруднено в окрестностях Риги, Мадоны, Гулбене, Алуксне и Балви.
Водителям следует быть особенно внимательными при выборе скорости, соответствующей состоянию дорожного покрытия, и соблюдении безопасной дистанции. На дорогах может образовываться так называемый черный лед, который трудно заметить. Водитель чувствует его только тогда, когда начинает маневрировать автомобилем - тормозить, совершать повороты и пр.
⚠️❄️Autovadītāju ievērībai: Šorīt Latvijā uz autoceļiem atsevišķos posmos snieg un apledo brauktuves, strādā ziemas uzturēšanas tehnika https://t.co/VlWiyVXJEW pic.twitter.com/h0gcHWWjE2— Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) October 29, 2023
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