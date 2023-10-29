Движение в Видземе и окрестностях Лиепаи затруднено из-за снега и льда

Водителям следует быть особенно внимательными при выборе скорости, соответствующей состоянию дорожного покрытия, и соблюдении безопасной дистанции. На дорогах может образовываться так называемый черный лед, который трудно заметить. Водитель чувствует его только тогда, когда начинает маневрировать автомобилем - тормозить, совершать повороты и пр.