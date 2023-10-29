Министерство образования не просчитало, сколько будет стоить объединение вузов

Латвийские вузы ждут перемены. Их объединение планируют уже с 2021 года. Сейчас планы поданы в министерство и идут последние работы по согласованию. Главная цель объединения - улучшить показатели самых слабых вузов. На процесс выделена значительная сумма - 80 млн евро. Но это, скорее всего, лишь малая часть необходимого. Министерство образования само осознает, что этого недостаточно, но сколько нужно - оно не считало, сообщает передача Nekā personīga.
В 2021 году завершилась последняя международная оценка вузов в Латвии. Она показала относительно печальные результаты. Участие в оценке было обязательным для всех государственных университетов, а частные университеты могли присоединиться по желанию. Из 62 учебных учреждений, зарегистрированных в Латвии, в оценке приняли участие 38.
Опираясь на выводах оценки, Министерство образования предложило изменить модель финансирования вузов. Чтобы мотивировать к достижению лучших результатов, предлагается увязать финансирование с результатами международных оценок. Вузы, набравшие 2 и менее баллов, вообще не будут финансироваться государством.
Объединение университетов - крупнейшая за последние годы реформа высшего образования. Все планы по объединению уже поданы и находятся на согласовании. Пока выделенных на это 80 миллионов слишком мало, а сколько денег реально необходимо - никто не знает.
О большом количестве учреждений высшего образования в Латвии говорят давно. Периодически звучат аргументы "за" и "против" объединения финансируемых государством вузов. Последнее значительное объединение произошло в 2019 году, когда к Латвийскому университету присоединили Рижский 1-й медицинский колледж, а к Рижскому техническому университету - Олайнский механико-технологический колледж.
Министерство предложило присоединить к другим вузам Латвийскую морскую академию, Латвийскую академию спортивной педагогики, Институт физической энергетики, Банковскую высшую школу, Лиепайский университет и Резекненскую технологическую академию. Эти вузы получили низкие баллы в международной оценке.
До сих пор уже одно объединение состоялось - летом прошлого года правительство поддержало включение Латвийской морской академии в экосистему Рижского технического университета. Переговоры об этом велись еще в 2017 году, а для конкретных действий требовалось решение правительства.
Это объединение прошло сравнительно гладко. Консолидация других вузов, впрочем, получилась значительно более сложной. Громко дискутировали о судьбе Латвийской академии спортивной педагогики, Лиепайского университета и Резекненской технологической академии.
Латвийская академия спортивной педагогики хочет сохранить автономию и не желает присоединяться ни к кому. Между тем в Резекне и Лиепае прозвучали идеи о новых университетах - Латгальском университете, в котором объединились бы Резекненская технологическая академия и Даугавпилсский университет, и Курземском университете, в котором объединились бы Вентспилсская высшая школа и Лиепайский университет.
Этого не произошло, и планировалось, что Лиепайский университет войдет в структуру Рижского технического университета. В Лиепае исторически были более развиты гуманитарные и социальные науки, но город стремится развивать индустриальный сектор. Для этого нужны квалифицированные профессионалы, и РТУ для этого хорошо подходит. Однако и об этом договориться не удалось.
Тогда пришла мысль создать консорциум из четырех университетов - Латвийского, Лиепайского, Технического и Страдиня. Этого тоже не произошло, так как партнеры не смогли договориться. Наконец, решение включить Лиепайский университет в состав РТУ правительство приняло летом этого года. Объединение должно начаться в марте следующего года.
На бумаге планы по объединению вузов выглядят неплохо. Но никто не оценил, во сколько может обойтись объединение университетов. Министерство подчеркивает, что предусмотренных на процесс 80 млн недостаточно. При этом избыточная часть денег пойдет на вложения в исследования и развитие. Расходы на техническое перенятие - например, улучшение и приведение в порядок инфраструктуры вузов - остаются на плечах каждого учреждения.
Проректор по развитию и финансам РТУ Артур Зепс подтверждает, что РТУ провел анализ финансовых вложений и выгод перенятия, но отказался раскрывать конкретные цифры. Рижский университет им. Страдиня, под крыло которого вскоре попадет Латвийская академия спортивной педагогики, тоже сделал свои расчеты. Только в приведение в порядок инфраструктуры спортивной академии необходимо вложить не менее 34 млн евро, и среднесрочный прогноз финансовых результатов показывает убыток на последующие периоды - 200 тыс. в 2023 году, 400 тыс. в 2024-м и 700 тыс. в 2025-м. Следовательно, существующим финансированием невозможно обеспечить прежнюю деятельность спортивной академии, даже не говоря о приведении инфраструктуры в порядок.
В бюджете следующего года образование названо одним из трех приоритетов правительства. Несмотря на то, что Министерство образования потребовало дополнительно 306 миллионов на реализацию приоритетных мероприятий, ожидается, что оно получит всего 119. Из них на высшее образование будет выделено лишь 17 миллионов.
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