Министерство образования не просчитало, сколько будет стоить объединение вузов

Министерство предложило присоединить к другим вузам Латвийскую морскую академию, Латвийскую академию спортивной педагогики, Институт физической энергетики, Банковскую высшую школу, Лиепайский университет и Резекненскую технологическую академию. Эти вузы получили низкие баллы в международной оценке.

До сих пор уже одно объединение состоялось - летом прошлого года правительство поддержало включение Латвийской морской академии в экосистему Рижского технического университета. Переговоры об этом велись еще в 2017 году, а для конкретных действий требовалось решение правительства.

Это объединение прошло сравнительно гладко. Консолидация других вузов, впрочем, получилась значительно более сложной. Громко дискутировали о судьбе Латвийской академии спортивной педагогики, Лиепайского университета и Резекненской технологической академии.

Латвийская академия спортивной педагогики хочет сохранить автономию и не желает присоединяться ни к кому. Между тем в Резекне и Лиепае прозвучали идеи о новых университетах - Латгальском университете, в котором объединились бы Резекненская технологическая академия и Даугавпилсский университет, и Курземском университете, в котором объединились бы Вентспилсская высшая школа и Лиепайский университет.

Этого не произошло, и планировалось, что Лиепайский университет войдет в структуру Рижского технического университета. В Лиепае исторически были более развиты гуманитарные и социальные науки, но город стремится развивать индустриальный сектор. Для этого нужны квалифицированные профессионалы, и РТУ для этого хорошо подходит. Однако и об этом договориться не удалось.