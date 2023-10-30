Видео ⟩ Почему от мошенников стоит защищать не только банковские данные, но и номер телефона?

Хотя основной целью кибермошенничества являются деньги, не каждая атака предполагает немедленное получение преступниками содержимого кошелька. Иногда можно подделать какую-то часть информации. Это, в свою очередь, может пригодиться при будущих мошенничествах, сообщает программа Panorāma.

Сотрудники Государственной полиции по киберпреступлениям отмечают, что даже такие, казалось бы, не очень конфиденциальные данные, как номер телефона, могут впоследствии быть целенаправленно использованы преступниками.

"Дальше движение идет по нескольким направлениям. Нужно понимать, что одним из методов социальной инженерии является накопление информации. В том числе информации о лицах, которая в дальнейшем может быть использована в мошеннических действиях. Зачастую преступник накапливает такую информацию с целью ее последующей продажи в "даркнете".

Другой вариант - получив ваш номер телефона, они могут отправить вам СМС с мошеннической ссылкой, направленной на сбор данных вашего счета, информации о доступе", - пояснил представитель полиции Олег Филатов.

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