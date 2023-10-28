Банк: мошенники придумали новую схему и заговорили по-латышски

"Уже некоторое время мы наблюдаем, что тексты, которые клиенты получают от мошенников в СМС или электронных письмах, становятся все более корректными, с меньшим количеством ошибок и более адекватными формулировками. Поэтому распознать их становится все сложнее - нужно обращать особое внимание как на адрес отправителя, так и на ссылку, которая обычно содержится в тексте. С другой стороны, в последние недели мы начали получать информацию от клиентов о том, что все чаще звонящие в разговорах с потенциальными жертвами также используют латышский язык", - рассказал Марцис Пелцис, глава отдела безопасности SEB банка.