Банк: мошенники придумали новую схему и заговорили по-латышски

SEB банк сообщает, что все чаще получает информацию от клиентов, которая указывает на то, что мошенники, звонящие по телефону, говорят на латышском языке. Тенденция последнего времени - запугивание клиентов тем, что их данные стали известны третьим лицам, поэтому нужно действовать срочно и спасти свои деньги, переведя их на "защищенный" счет.
"Уже некоторое время мы наблюдаем, что тексты, которые клиенты получают от мошенников в СМС или электронных письмах, становятся все более корректными, с меньшим количеством ошибок и более адекватными формулировками. Поэтому распознать их становится все сложнее - нужно обращать особое внимание как на адрес отправителя, так и на ссылку, которая обычно содержится в тексте. С другой стороны, в последние недели мы начали получать информацию от клиентов о том, что все чаще звонящие в разговорах с потенциальными жертвами также используют латышский язык", - рассказал Марцис Пелцис, глава отдела безопасности SEB банка.
По его словам, самая распространенная схема мошенников в последнее время выглядит так:
• Звонящий представляется представителем официальной организации, например, сотрудником Государственной полиции или банка;
• Далее он сообщает, что данные клиента стали известны третьим лицам и средства клиента находятся в опасности;
• Чтобы избежать потери средств, звонящий просит клиентов либо самостоятельно осуществить перевод на "более безопасный счет", либо предоставить всю необходимую информацию, чтобы звонящие могли сами произвести платеж от имени клиента;
• Также звонивший может попросить снять сумму наличными, чтобы в дальнейшем передать ее "страховщику" или "курьеру полиции", под предлогом того, что ситуация серьезная и секретная, и о ней знает лишь небольшой круг вовлеченных лиц. Разумеется, человеку обещают вернуть и деньги, и все якобы украденные данные доступа к банку.
"Чем это заканчивается, объяснять не надо", - говорит Марцис Пелцис. Он подчеркнул, что представители официальных организаций (банки, Государственная полиция, представители Банка Латвии и т.д.) никогда не просят произвести платеж на определенный счет или раскрыть данные доступа к своему интернет-банку. И сотрудники официальных учреждений точно не будут просить людей снять и передать кому-то наличные деньги.
"Призываем клиентов банка быть внимательными, не вступать в разговоры со звонящими, если есть подозрения, что они могут быть мошенниками. Чтобы отслеживать состояние счета, банк предлагает установить на телефон мобильное приложение банка и включить уведомления о входящих и исходящих платежах - они бесплатны и помогут вовремя заметить несанкционированные платежи", - заключил эксперт.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!