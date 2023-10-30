По ночам будет закрыт туннель под железной дорогой на улице Лачплеша в Риге

Движение на этом участке улицы будет закрыто с 22:00 до 06:00.

В этот период движение транспорта будет ограничено также на улицах Сатеклес и Лачплеша перед пересечением этих двух улиц.

Ответственным за проведение работ поручено обеспечить наличие дорожных знаков, доступ жителей и предприятий, расположенных на данном участке улицы, к своим домам и территориям, а также движение оперативного и общественного транспорта.

Напомним, ранее RUS TVNET сообщал, что с понедельника, 30 октября, 7-й трамвай будет курсировать по маршруту улица Аусекля - массив Краста. От остановки "Массив Краста" до конечной остановки "Кенгарагс" будет следовать автобус 7T.