Почему вы постоянно чувствуете усталость и как ее преодолеть?

Полноценный сон, безусловно, имеет решающее значение для поддержания энергии. Если вы с трудом засыпаете или сон нарушен, расслабьтесь перед сном. Постарайтесь отключиться от дневных проблем и подумать о приятных мыслях, создающих ощущение покоя. Устраните из своей спальни шум и источники света. Не проводите время за смартфоном или компьютером перед сном, так как синий свет поддерживает активность организма и не дает ему полноценно отдохнуть.