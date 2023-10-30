Российский оппозиционный политик: массовыми протестами Беларусь спасла себя от аннексии

"А произошло вот что - после протестов 2022 года Путин понял, что, если он туда придет, то столкнется с недружественным населением, которое не хочет его армии и аннексии. Путин не объявляет вторую волну мобилизации в России, потому что боится российского общественного мнения. Для него мнение людей все же имеет значение. Путин хочет идти по пути наименьшего сопротивления. Протесты трехлетней давности спасли Беларусь от аннексии. Путин зашел бы туда, если бы не увидел, что вся страна восстала и не хочет в том числе российской оккупации", - сказал Милов.

На вопрос, существуют ли у русского народа какие-то "красные линии", которые он никогда не преступит, политик ответил, что главное слово, когда речь идет о российском обществе, - это инерция.