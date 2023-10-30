Российский оппозиционный политик: массовыми протестами Беларусь спасла себя от аннексии

Массовые протесты против режима президента Беларуси Александра Лукашенко не привели к его свержению, зато спасли Беларусь от принудительного включения в состав России, заявил в интервью агентству LETA в кулуарах Рижской конференции Владимир Милов, российский оппозиционный политик, вице-президент фонда "Свободная Россия" и советник находящегося в заключении Алексея Навального.
"А произошло вот что - после протестов 2022 года Путин понял, что, если он туда придет, то столкнется с недружественным населением, которое не хочет его армии и аннексии. Путин не объявляет вторую волну мобилизации в России, потому что боится российского общественного мнения. Для него мнение людей все же имеет значение. Путин хочет идти по пути наименьшего сопротивления. Протесты трехлетней давности спасли Беларусь от аннексии. Путин зашел бы туда, если бы не увидел, что вся страна восстала и не хочет в том числе российской оккупации", - сказал Милов.
На вопрос, существуют ли у русского народа какие-то "красные линии", которые он никогда не преступит, политик ответил, что главное слово, когда речь идет о российском обществе, - это инерция.
"Все происходит очень медленно. Люди не склонны к каким-то резким действиям. Это несколько сотен лет репрессивной системы, когда все выступления жестоко подавлялись - люди боятся, у них генетическая память, что с начальством лучше не спорить. Поэтому все идет очень медленно, и многие предпочитают путь неучастия, адаптации. Но процесс изменения общественного сознания идет. Есть три разные части российского общества: одна достаточно лояльна власти и централизованной государственной системе, другая четко против и хотела бы европейского выбора, демократии и т. д., а есть промежуточное болото, которое просто хочет, чтобы от него отстали, жить своей жизнью. Тенденция очень простая: люди из болота становятся недовольными и постепенно переходят в лагерь противников, а люди, поддерживающие власть, начинают ворчать и переходят в какое-то промежуточное состояние. Перетекание идет в нашу сторону", - заявил оппозиционер.
Если говорить о поддержке войны, то, когда Путин только начал полномасштабное вторжение, 53% говорили, что полностью ее поддерживают. Сейчас это 38-40%. Больше 50% поддерживает мирные переговоры, а не продолжение боевых действий, отметил Милов.
"Поддержка Украины очень важна, потому что Украина наносит путинскому режиму такой ущерб, как никто другой. У них праведная, правильная цель - они защищают себя, свою жизнь, свое право на существование, свою землю. Санкции работают, и надо усиливать это давление, потому что еще многое можно сделать. Мы стараемся делать свою часть и влиять на общественное мнение в России, чтобы подтачивать поддержку Путина", - заявил политик.
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