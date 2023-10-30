Фото ⟩ Открылся новый ресторан Dia 36. line

Площадь ресторана составляет 537 квадратных метров, он расположен в здании А комплекса Verde, в лобби.

Ресторан будет работать каждый рабочий день с 11:00 до 16:00.

Представители Dia 36. line не называют размер вложенных в создание ресторана инвестиций.

Ранее сообщалось, что Verde - первый проект, реализованный Capitalica Asset Management в Латвии, в развитие которого будет инвестировано более 65 миллионов евро, из которых 22 миллиона евро предоставил Европейский инвестиционный банк (EIB), одобривший финансирование запланированных инвестиционных пакетов по борьбе с изменением климата.

Генеральным застройщиком объекта является компания Capitalica Industries LV, а эксклюзивным партнером по аренде и управлению - агентство недвижимости Colliers.

В настоящее время арендаторами стали такие компании, как Swisscom, Decta, KPMG Latvija, Swetch, Merito Group, Workland, Enefit, VIA SMS Group, Tietoevry, ресторан Dia 36. line и кафе Mollto.

Девелопером и инвестором проекта является компания Capitalica Asset Management, которая является лицензированной и контролируемой Центральным банком Литвы компанией по управлению инвестициями, управляющей коммерческой недвижимостью в странах Балтии. Управляемый им фонд Capitalica Baltic Real Estate Fund I владеет офисным комплексом Verde в Риге, бизнес-центром 135 в Вильнюсе, бизнес-центром Kauno Dokas в Каунасе и торговым центром Luize в Клайпеде.

70% капитала Capitalica Asset Management принадлежит SBA Group, одной из крупнейших столичных бизнес-групп в Литве, а еще 30% принадлежит компании Fox Holdings генерального директора Capitalica Asset Management Андрюса Баршта.

SBA Group - одна из крупнейших в Литве многопрофильных групп компаний, работающих в сфере недвижимости, управления инвестициями, производства мебели и одежды, с общим штатом около 5000 сотрудников в странах Балтии. Консолидированный оборот в 2021 году составил 404,6 млн евро. SBA Group развивает высокотехнологичный кампус в Риге на улице Лиелирбес, а также жилой район на улице Чакстес.