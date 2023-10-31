Коронавирус приковал вас к постели более чем на неделю? Это может иметь нежелательные последствия

Исследование, проведенное учеными из Каролинского института, среди скандинавов выявило частоту возникновения тяжелых физических симптомов в течение двух лет после заражения SARS-CoV-2. Оказалось, что больше всего пострадали те, кто был прикован к постели из-за болезни, пишет Rus.Postimees.
К середине октября 2023 года во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) было зарегистрировано более 771 миллиона случаев Covid-19. По оценкам Medical Xpress, от 10 до 20 процентов заболевших имели симптомы, которые сохранялись в течение недель или месяцев после выздоровления.
В исследовании, опубликованном в журнале The Lancet Regional Health-Europe, была изучена частота возникновения тяжелых физических симптомов среди людей с различной степенью Covid-19, а также проведено сравнение с людьми, у которых Covid-19 не был диагностирован. В исследовании приняли участие 64 880 взрослых из Швеции, Дании, Норвегии и Исландии. В период с апреля 2020 года по август 2022 года они сообщали о физических симптомах.
За этот период у более чем 22 000 участников исследования был диагностирован Covid-19, почти 10 процентов из которых были прикованы к постели в течение как минимум семи дней. Хронические симптомы, такие как одышка, боль в груди, головокружение, головные боли и упадок сил/утомляемость, были на 37 процентов выше у тех, у кого был диагностирован Covid-19, чем у тех, у кого его не было. У них также наблюдались наиболее стойкие симптомы в течение двух лет после постановки диагноза.
"Долгосрочный Covid-19 стал серьезной проблемой общественного здравоохранения, потому что большая часть населения мира была инфицирована, - говорит аспирантка Института экологической медицины Каролинского института в Швеции и ведущий автор исследования Эмили Джойс - Результаты показывают долгосрочные последствия пандемии для здоровья и подчеркивают важность мониторинга физических симптомов в течение двух лет после постановки диагноза, особенно у людей, перенесших Covid-19 в тяжелой форме".
Большинство участников исследования были частично или полностью вакцинированы, а результаты тестов вакцинированных людей были в основном такими же, как и у тех, у кого не был диагностирован коронавирус.
Участники, которые не соблюдали постельный режим во время заражения, имели такие же последствия для здоровья, как и те, у кого не был диагностирован Covid-19.
Ученые продолжают оценивать долгосрочные последствия коронавирусной болезни для здоровья.
"В стадии реализации находится несколько проектов, в том числе исследование того, как Covid-19 повлиял на когнитивные функции и психическое здоровье, а также как социальная изоляция повлияла на пожилых людей", - сказал ведущий автор исследования Цин Шен.
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