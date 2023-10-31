Коронавирус приковал вас к постели более чем на неделю? Это может иметь нежелательные последствия

К середине октября 2023 года во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) было зарегистрировано более 771 миллиона случаев Covid-19. По оценкам Medical Xpress, от 10 до 20 процентов заболевших имели симптомы, которые сохранялись в течение недель или месяцев после выздоровления.

В исследовании, опубликованном в журнале The Lancet Regional Health-Europe, была изучена частота возникновения тяжелых физических симптомов среди людей с различной степенью Covid-19, а также проведено сравнение с людьми, у которых Covid-19 не был диагностирован. В исследовании приняли участие 64 880 взрослых из Швеции, Дании, Норвегии и Исландии. В период с апреля 2020 года по август 2022 года они сообщали о физических симптомах.

За этот период у более чем 22 000 участников исследования был диагностирован Covid-19, почти 10 процентов из которых были прикованы к постели в течение как минимум семи дней. Хронические симптомы, такие как одышка, боль в груди, головокружение, головные боли и упадок сил/утомляемость, были на 37 процентов выше у тех, у кого был диагностирован Covid-19, чем у тех, у кого его не было. У них также наблюдались наиболее стойкие симптомы в течение двух лет после постановки диагноза.