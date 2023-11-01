Жанна Дубска о RFW: "В этом году было меньше вульгарного эпатажа"

С 20 по 25 октября в латвийской столице прошла Рижская неделя моды, или Riga Fashion Week (RFW). Мероприятие в очередной раз вызвало обсуждение в соцсетях. "Мне кажется, публике надо бы впредь все-таки более внимательно относиться к выбору своих нарядов", - сказала в интервью RUS TVNET эксперт моды Жанна Дубска.
Во-первых, многие "злобные комментаторы" делают хайп на критике. Во-вторых, критика не всегда обоснованна, потому что многие судят лишь по фотографиям. В-третьих, люди, которые приходят на эти мероприятия, не задумываются, что им придется фотографироваться на темной стене при плохом освещении.
Проблема фотостены и освещения
Жанна Дубска объяснила, что фотостена на большинстве мероприятий RFW была черной. Многие гости пришли в темных нарядах, а потому просто слились с фоном. Освещение было поставлено таким образом, что наряды часто оказывались в тени. На мероприятиях в Zunda Tower освещение было лучше, но в Hanzas perons оно оставляет желать лучшего.
"У Лены Страховой, организатора Рижской недели моды, были красивые наряды, но этого не видно на снимках. И многие те, кого я видела в реальности, просто теряются на фоне стены и в том освещении".
Эксперт также удивлена, что в фоторелизах нет ярко и интересно одетых людей, а много малознакомых. Кроме того, невозможно рассмотреть детали нарядов из-за качества снимков.
Галерея: Гости на закрытии Рижской недели моды
В прошлом сезоне Жанна Дубска побывала на Таллиннской неделе моды и в тех же нарядах пришла и на RFW. Но фото кардинально отличались: "Там была светлая стена. Был хорошо поставлен свет и классно работал фотограф, который каждого снимал, вызывая желание принять позу, где каждая деталь видна, где ты выглядишь по-королевски. А на фото с официальных релизов RFW многие выглядят хуже, чем на самом деле".
Жанна высказалась и о красном освещении, которое было на показах. Этот свет тоже мешал сделать хорошие фотографии.
"При таком освещении ты не можешь хорошо выглядеть! Ты должен фотографироваться где-то на каких-то других площадках. Поэтому многие блогеры фотографировались в районе туалета, кофемашины и в других местах, чтобы иметь красивые фото для себя", - объяснила она.
Галерея: SZCZYGIEL-/Poland, NOLO/Latvia, BAE by Katya Shehurina/Latvia
Многие соблюдают дресс-код
"Во-первых, то, что видит наша публика в официальных пабликах - это лишь часть того, как люди нарядились. Второй момент - действительно, мы сейчас склонны критиковать направо и налево всех. Все как-то не так живут, не так одеваются, не то делают, создают неправильную моду и так далее. Критики злобной у нас хоть отбавляй!" - заметила Жанна Дубска, сделав акцент на позитивных вещах в этом году.
"Многие все-таки соблюли дресс-код. А дресс-код для таких мероприятий - так называемый festive attire. То есть когда одеваются сообразно тематике мероприятия. Поэтому ты должен приходить модно и стильно одетый, а уж кто и как воспринимает сегодняшнюю моду и стиль, мы считываем с нашей публики. Кто-то одевается классически, но современно. И такие люди есть! И приятно одеты, и на них приятно посмотреть. Кто-то одевается очень авангардно и эпатажно".
В качестве примера эксперт моды привела Иеву Адамс, которая на один из показов пришла в трусах. "Сейчас трусы - самый главный тренд моды. Она заявила о себе, что вот я модная. Я здесь, и я знаковая. Я - публичная личность! Я - эпатажная личность!".
"Было приятно, что было мало раздетых. Я имею в виду тех, что выставляют напоказ свои глубокие декольте или демонстрируют какие-то еще части тела. Потому что это не то мероприятие, на которое надо сильно оголяться. Но и прийти как на какой-нибудь студенческий бал - тоже не к месту", - подчеркнула Дубска.
Отдельное внимание стоит уделить обуви: "Обязательно нужно специально переобуться, чтобы твоя обувь, даже если она уличная, была новой, стильной и заметной. Я всегда снимаю обувь тех, кто сидит в первом ряду. Это всегда скажет о том, кто вы и с чем сюда пришли".
Позитивные моменты RFW 2023
"Меня также поразило очень маленькое количество головных уборов. Маловато каких-то, с моей точки зрения, ярких, знаковых и эпатажных деталей.
Мне кажется, публике надо бы впредь все-таки более внимательно относиться к выбору своих нарядов на Fashion Week. Потому что это fashion-мероприятие, и мы должны приходить в fashion-нарядах, а не просто в нарядных платьях. Если ты пришел на Fashion Week, то на тебе должно быть что-то модное. Это дресс-код мероприятия, а некоторые пришли так, как будто они пришли на обычную вечеринку. Это мне, конечно, не нравится.
Но в этом году было меньше вульгарного эпатажа, когда люди одевались во что-то, только чтобы быть замеченными и чтобы о них говорили. Чтобы продемонстрировать что-то слишком сексуальное. Сейчас на RFW реже встретишь китч", - подытожила Жанна Дубска.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!