Жанна Дубска о RFW: "В этом году было меньше вульгарного эпатажа"

В качестве примера эксперт моды привела Иеву Адамс, которая на один из показов пришла в трусах. "Сейчас трусы - самый главный тренд моды. Она заявила о себе, что вот я модная. Я здесь, и я знаковая. Я - публичная личность! Я - эпатажная личность!".

Иева Адамс Фото: Пресс-фото

"Было приятно, что было мало раздетых. Я имею в виду тех, что выставляют напоказ свои глубокие декольте или демонстрируют какие-то еще части тела. Потому что это не то мероприятие, на которое надо сильно оголяться. Но и прийти как на какой-нибудь студенческий бал - тоже не к месту", - подчеркнула Дубска.

Отдельное внимание стоит уделить обуви: "Обязательно нужно специально переобуться, чтобы твоя обувь, даже если она уличная, была новой, стильной и заметной. Я всегда снимаю обувь тех, кто сидит в первом ряду. Это всегда скажет о том, кто вы и с чем сюда пришли".

Маркус Рива Фото: Пресс-фото

Позитивные моменты RFW 2023

"Меня также поразило очень маленькое количество головных уборов. Маловато каких-то, с моей точки зрения, ярких, знаковых и эпатажных деталей.

Мне кажется, публике надо бы впредь все-таки более внимательно относиться к выбору своих нарядов на Fashion Week. Потому что это fashion-мероприятие, и мы должны приходить в fashion-нарядах, а не просто в нарядных платьях. Если ты пришел на Fashion Week, то на тебе должно быть что-то модное. Это дресс-код мероприятия, а некоторые пришли так, как будто они пришли на обычную вечеринку. Это мне, конечно, не нравится.

Но в этом году было меньше вульгарного эпатажа, когда люди одевались во что-то, только чтобы быть замеченными и чтобы о них говорили. Чтобы продемонстрировать что-то слишком сексуальное. Сейчас на RFW реже встретишь китч", - подытожила Жанна Дубска.

Наталья Олесик Фото: Пресс-фото