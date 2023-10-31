Видео ⟩ В Литве на трассе пассажир выпал из движущегося автомобиля

В воскресенье, 29 октября, на трассе Вильнюс - Молетай в Литве из движущегося автомобиля выпал пассажир. Очевидец опубликовал момент ДТП, передает портал 15min.
Водитель заметил, что задняя левая дверь ехавшего впереди Audi внезапно открылась и из машины выпал человек.
"Мы ехали со скоростью 80-90 км/ч, как вдруг из впереди идущей машины выпал 25-летний мужчина. Мы останавливаемся. На дороге сидит мужчина, из машины выбегают женщина и еще один мужчина. Он встает на ноги, и все начинают выяснять отношения посреди дороги", - рассказывает очевидец.
Мужчина, выпавший из машины, вел себя неадекватно, возможно, был пьян.
"Попутчики посадили его на переднее пассажирское сиденье и уехали с места происшествия. Проехав около полукилометра, они снова остановились", - добавил очевидец.
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