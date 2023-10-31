Посол Израиля в ООН стал носить желтую звезду

"Некоторые из вас ничему не научились за последние 80 лет. Некоторые из вас забыли, для чего был создан этот орган. Так что я напомню. С сегодняшнего дня и каждый раз, когда вы будете смотреть на меня, будете вспоминать, что означает молчание перед лицом зла. Так же, как мои деды и прадеды миллионов евреев, отныне я и моя команда будем носить желтые звезды", - заявил посол.