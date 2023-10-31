Посол Израиля в ООН стал носить желтую звезду

В понедельник, 30 октября, посол Израиля в ООН Гилад Эрдан выступил в Совете Безопасности с желтой звездой Давида, нашитой на одежду. Он пообещал носить ее до тех пор, пока Совет Безопасности не осудит преступления, совершенные группировкой ХАМАС.
"Некоторые из вас ничему не научились за последние 80 лет. Некоторые из вас забыли, для чего был создан этот орган. Так что я напомню. С сегодняшнего дня и каждый раз, когда вы будете смотреть на меня, будете вспоминать, что означает молчание перед лицом зла. Так же, как мои деды и прадеды миллионов евреев, отныне я и моя команда будем носить желтые звезды", - заявил посол.
Напомним, что в пятницу, 27 октября, Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к немедленному гуманитарному перемирию между Израилем и ХАМАС и требованием впустить в сектор Газа гуманитарную помощь и защитить гражданское население, об этом писала Русская служба BBC.
"За" резолюцию проголосовало 120 стран, 14 стран были "против", в том числе Израиль и США. 45 государств воздержались
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