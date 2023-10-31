Видео ⟩ Некоторые водители NMPD недовольны качеством новых автомобилей

Один из таких водителей анонимно обратился на Латвийское телевидение.

"Работаю уже 12 лет. Если говорить о фарах дальнего и ближнего света, то старые Mercedes были намного лучше,

на новых Volkswagen совершенно "не хватает" мощности. Ночью очень сложно рассмотреть обочину дороги. Лесные звери приближаются к дороге, потому что фары очень тусклые. Вот почему мы часто выключаем проблесковые маячки без необходимости.

Я также разговаривал со своими коллегами в Видземе - у них такая же проблема и они тоже включают проблесковые маячки в темное время суток. Мы хотим, чтобы руководство услышало нас и начало решать вопросы по установке дополнительных фар. Ведь это вопрос безопасности - ночью при движении на большей скорости", - рассказал водитель NMPD в письме Латвийскому телевидению.

В Видземском крае около 80 автомобилей NMPD, из них 21 новых авто. Руководитель транспортного обеспечения NMPD в Видземском крае Сергей Дубков не совсем согласен с тем, что автомобили NMPD необходимо менять.

Представители NMPD особо настаивают на том, что с закупками все в порядке и никаких претензий к производителям машин предъявляться не будет.

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Видео: Сюжет программы Dienas ziņas