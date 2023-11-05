Видео ⟩ В детском саду долгое время нет горячей воды. Информацию скрывали от родителей

Некоторые родители после разговора с журналистом Bez Tabu проверяют правдивость информации у сотрудников учреждения. Там они получают подтверждение правдивости информации, предоставленной программой.

Родители не скрывают возмущения тем, что руководство детского сада решило скрыть эту информацию от родителей.

Одна из матерей рассказывает, что ее муж обратится к директору, но пока не получил ответа, когда будут устранены проблемы с отсутствием горячей воды.

Заместитель директора детского сада говорит, что последние 6 месяцев периодически пропадает горячая вода. Трубы советской эпохи заросли и требуют замены.

До сих пор в Инспекцию здравоохранения не поступало жалоб на отсутствие горячей воды в саду.

В Ропажском ропажской краевой думе утверждают, что руководство муниципалитета еще с начала лета проинформировано о проблемах с отсутствием горячей воды. У передачи Bez Tabu то вызывает вопросы, почему так долго закрывали глаза на проблемы в образовательном учреждении.

Хотя изначально управление образования Ропажского края обещала дать комментарий, но программа его не получила.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu