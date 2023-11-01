Шамиль Хаматов: "Наш настоящий дом теперь Латвия"

В Латвию Шамиль Хаматов приехал в августе прошлого года вместе с женой Ксенией и дочерью Мией. Дочери здесь нравится, она обзавелась друзьями и уже знает латышский язык.

Первое время актер соглашался работать бесплатно, лишь бы оставаться в профессии, а после уже был включен в штат Рижского русского театра им. М. Чехова.

В Россию возвращаться семья не планирует. В Латвии актера все устраивает. Особенно он восхищен природой. Опыт общения с латышами у Шамиля только позитивный. В будущем он планирует выучить латышский, чтобы не было языкового барьера.

Шамиль Хаматов - младший брат российской актрисы Чулпан Хаматовой, осудившей политику Кремля и военное вторжение РФ на территорию Украины. Ныне актриса проживает в Латвии и играет в Новом Рижском театре.

В 2005 году Шамиль Хаматов окончил Российскую академию театрального искусства (курс А. В. Бородина).

По информации, доступной в Сети, с 2005 года он служил в театре "Современник". Играл в постановках "Голая пионерка", "Пять вечеров", "Три сестры", "Шарманка", "Горе от ума", "Загадочное ночное убийство собаки" и других.

Параллельно с работой в театре Шамиль снимался в российских фильмах и сериалах: "Чудная долина", "Неотложка 2", "Мертвое поле", "Желтый дракон", "Трасса М8", "Телохранитель 3", "Продавец игрушек", "Бихэппи", "Корпорация Ad Libitum".

В 2022 году на экраны вышел мини-сериал с участием Хаматова "Обоюдное согласие", а на 2023 год запланирована премьера сериала "Комплекс бога", в котором Шамиль сыграл роль пианиста Константина Зобнина.