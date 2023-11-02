Битва за Авдеевку: в чем смысл крупного российского наступления на пригород Донецка

Но сейчас уже ясно, что замысел российского Генштаба этим не ограничивается. Он перебрасывает под Авдеевку огромные резервы, снимая их с других перспективных направлений, прежде всего из-под Лимана и Кременной. Причём делать это он начал не заранее, а уже после начала операции, не привлекая раньше времени внимание украинской разведки.

По данным из открытых источников, на данный момент в район Авдеевки стянуты силы уже трёх российских армий, не считая других, более мелких подразделений. Концентрация наступающих войск там намного выше, чем была под Бахмутом, указывает украинский военный эксперт Александр Коваленко.

Он напоминает, что протяжённость линии фронта у Бахмута была в пределах 50 км, в то время как у Авдеевки — немногим больше 20 км. При этом численность российских войск у Бахмута в разные периоды наступления составляла от 20 до 50 тысяч личного состава.

«Концентрация сил у Авдеевки по состоянию на сегодня — более 40 тысяч. То есть, грубо говоря, 2 тысячи на километр фронта, — пишет Коваленко. — В ходе наступления на Бахмут было задействовано более 300 танков. За три недели наступления на Авдеевку было уничтожено более 100 российских танков».

Фото: BBC

Проблемы со снабжением

Об огромных потерях наступающих российских войск под Авдеевкой сообщает как командование ВСУ, так и участники боёв с российской стороны.