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Победителя музыкального шоу на TV3 объявят на этой неделе. Спецприз вручит Вера Брежнева

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Участники шоу "Хит за 300 минут" с Верой Брежневой
Участники шоу "Хит за 300 минут" с Верой Брежневой Фото: Пресс-фото

В эти выходные определится победитель музыкального шоу "Хит за 300 минут" на TV3 Plus, сообщили RUS TVNET в TV3 Group. Победитель шоу, которого определят сами участники, получит главный приз - возможность записать 3 оригинальных песни и видеоклипы к ним, а также контракт с музыкальном лейблом LVTISHI Music.

В субботу, 4 ноября, участников посетит известная украинская певица Вера Брежнева, которая откликнулась на призыв создателей шоу быть первой, кто послушает и оценит песни всех участников. Она встретится с каждым из участников, чтобы обсудить их музыкальный опыт и цели, а также послушает песню, созданную во время шоу. В конце дня Вера выберет одного участника, чья созданная песня ей больше всего понравилась, и вручит участнику шоу свой специальный приз.

В воскресенье вечером зрители узнают, кого из участников хотят видеть победителем шоу остальные конкурсанты, ведь именно они будут голосовать за лучшие песни, тем самым определяя победителя.

Музыкальное шоу "Хит за 300 минут"
Музыкальное шоу "Хит за 300 минут" Фото: Пресс-фото

Участникам предстоит выбрать 5 песен, которые им понравились больше всего, оценивая их по шкале от 1 до 5 баллов, причем наивысшую оценку получает наиболее понравившаяся им песня. Интрига сохранится до конца шоу, ведь количество очков, полученных несколькими участниками, будет очень близким.

Интрига разрешится в финале музыкального шоу в эту субботу в 19:55 и воскресенье в 19:20 на канале TV3 Plus.

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