Победителя музыкального шоу на TV3 объявят на этой неделе. Спецприз вручит Вера Брежнева

В субботу, 4 ноября, участников посетит известная украинская певица Вера Брежнева, которая откликнулась на призыв создателей шоу быть первой, кто послушает и оценит песни всех участников. Она встретится с каждым из участников, чтобы обсудить их музыкальный опыт и цели, а также послушает песню, созданную во время шоу. В конце дня Вера выберет одного участника, чья созданная песня ей больше всего понравилась, и вручит участнику шоу свой специальный приз.

В воскресенье вечером зрители узнают, кого из участников хотят видеть победителем шоу остальные конкурсанты, ведь именно они будут голосовать за лучшие песни, тем самым определяя победителя.

Музыкальное шоу "Хит за 300 минут" Фото: Пресс-фото

Участникам предстоит выбрать 5 песен, которые им понравились больше всего, оценивая их по шкале от 1 до 5 баллов, причем наивысшую оценку получает наиболее понравившаяся им песня. Интрига сохранится до конца шоу, ведь количество очков, полученных несколькими участниками, будет очень близким.

Интрига разрешится в финале музыкального шоу в эту субботу в 19:55 и воскресенье в 19:20 на канале TV3 Plus.