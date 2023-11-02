Победителя музыкального шоу на TV3 объявят на этой неделе. Спецприз вручит Вера Брежнева

В эти выходные определится победитель музыкального шоу "Хит за 300 минут" на TV3 Plus, сообщили RUS TVNET в TV3 Group. Победитель шоу, которого определят сами участники, получит главный приз - возможность записать 3 оригинальных песни и видеоклипы к ним, а также контракт с музыкальном лейблом LVTISHI Music.
В субботу, 4 ноября, участников посетит известная украинская певица Вера Брежнева, которая откликнулась на призыв создателей шоу быть первой, кто послушает и оценит песни всех участников. Она встретится с каждым из участников, чтобы обсудить их музыкальный опыт и цели, а также послушает песню, созданную во время шоу. В конце дня Вера выберет одного участника, чья созданная песня ей больше всего понравилась, и вручит участнику шоу свой специальный приз.
В воскресенье вечером зрители узнают, кого из участников хотят видеть победителем шоу остальные конкурсанты, ведь именно они будут голосовать за лучшие песни, тем самым определяя победителя.
Участникам предстоит выбрать 5 песен, которые им понравились больше всего, оценивая их по шкале от 1 до 5 баллов, причем наивысшую оценку получает наиболее понравившаяся им песня. Интрига сохранится до конца шоу, ведь количество очков, полученных несколькими участниками, будет очень близким.
Интрига разрешится в финале музыкального шоу в эту субботу в 19:55 и воскресенье в 19:20 на канале TV3 Plus.
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