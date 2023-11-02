Видео ⟩ Водителя за езду без ОСТА за день оштрафовали на 1050 евро

Водитель за езду в Латвии без полиса ОСТА получил в течение суток несколько штрафов на общую сумму 1050 евро. Отсутствие ОСТА зафиксировали радары контроля средней скорости, которые постепенно появляются на дорогах Латвии, сообщает программа LTV 4 studija.
Данные за первый месяц с момента установки в Латвии радаров контроля средней скорости показывают, что из 2500 зафиксированных нарушений более 800 приходится на езду без полиса ОСТА и около 400 - на езду без действующего техосмотра.
Председатель правления Латвийского бюро страхования транспортных средств (LTAB) Янис Абашинс рассказал программе, что, по последним данным, без OCTA ездят около от 3% до 5% водителей, и это только данные с некоторых установленных радаров.
За езду без ОСТА водитель легкового автомобиля может быть оштрафован от85 евро до 120 евро, а для коммерческой компании или юридического лица штраф составляет 350-650 евро.
Стационарные фоторадары ежедневно фиксируют скорость, а в случае ее превышения также проверяют ОСТА и техосмотр автомобиля, а радары контроля средней скорости сразу проверяют все данные.
Видео: Сюжет программы 4 studija
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