Видео ⟩ Водителя за езду без ОСТА за день оштрафовали на 1050 евро

Данные за первый месяц с момента установки в Латвии радаров контроля средней скорости показывают, что из 2500 зафиксированных нарушений более 800 приходится на езду без полиса ОСТА и около 400 - на езду без действующего техосмотра.

Председатель правления Латвийского бюро страхования транспортных средств (LTAB) Янис Абашинс рассказал программе, что, по последним данным, без OCTA ездят около от 3% до 5% водителей, и это только данные с некоторых установленных радаров.

За езду без ОСТА водитель легкового автомобиля может быть оштрафован от85 евро до 120 евро, а для коммерческой компании или юридического лица штраф составляет 350-650 евро.

Стационарные фоторадары ежедневно фиксируют скорость, а в случае ее превышения также проверяют ОСТА и техосмотр автомобиля, а радары контроля средней скорости сразу проверяют все данные.

Видео: Сюжет программы 4 studija