Какие школы показали лучшие результаты на централизованных экзаменах?

В рейтинге на основе успеваемости учащихся на централизованных экзаменах лидирует 1-я Рижская государственная гимназия - 8,357 балла.

Это учебное заведение также является лидером в группе гимназий. На втором месте 2-я Рижская государственная гимназия - 7,596 балла, на 3-м месте 3-я Рижская государственная гимназия - 7,524 балла.

В группе городских средних школ на первом месте Инженерно-техническая средняя школа Рижского технического университета - 7,831 балла, за ней следует Рижский французский лицей - 7,043 балла, а на третьем месте Рижская центральная гуманитарная средняя школа - 6,486 балла.

В группе сельских средних школ лидирует Друвская средняя школа - 6,628 балла, на втором месте Кекавская средняя школа - 6,438 балла, на третьем месте Яунпиебалгская средняя школа - 6,339 балла.

Рейтинг составлен на основе данных Государственного центра содержания образования.