Видео ⟩ На остановке в Риге вор обманул и ограбил пенсионерку

80-летняя женщина стояла на трамвайной остановке Tirzas iela на улице Бривибас и собиралась перейти пешеходный переход. Пенсионерка шла медленно и передвигалась с помощью двух тростей. Преступник уверенно подошел и завел разговор. Он спросил женщину о ее здоровье и рассказал ей, что раньше они встречались и говорили об этом, что привело женщину в замешательство.

Все это время за уже известным вором из укрытий следили полицейские.

70-летний вор имеет судимость за почти такие же кражи. Мужчина всю жизнь был безработным и зарабатывал на жизнь на улицах, обворовывая людей. Когда мужчина просунул руку в сумку жертвы, полиция зафиксировала факт кражи и произвела арест.

В кошельке пенсионерки находились 80 евро, документы, удостоверяющие личность, дебетовая карта, свидетельство об инвалидности и различные скидочные карты.

Женщина получила свои вещи в течение пары часов - сначала и преступнику, и потерпевшей пришлось отправиться в отделение полиции. Мужчину поместили в изолятор временного содержания, а пенсионерка отправилась домой.