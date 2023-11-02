Видео ⟩ На остановке в Риге вор обманул и ограбил пенсионерку

Полиция Риги поймала с поличным закоренелого вора. Преступник обворовывал пожилых людей и опустошал содержимое их курток и сумок, используя тактику отвлечения внимания. Сотрудники правоохранительных органов наблюдали за действиями вора в вечером среду, 1 ноября, и поймали его в нужный момент, сообщает Degpunktā.
80-летняя женщина стояла на трамвайной остановке Tirzas iela на улице Бривибас и собиралась перейти пешеходный переход. Пенсионерка шла медленно и передвигалась с помощью двух тростей. Преступник уверенно подошел и завел разговор. Он спросил женщину о ее здоровье и рассказал ей, что раньше они встречались и говорили об этом, что привело женщину в замешательство.
Все это время за уже известным вором из укрытий следили полицейские.
70-летний вор имеет судимость за почти такие же кражи. Мужчина всю жизнь был безработным и зарабатывал на жизнь на улицах, обворовывая людей. Когда мужчина просунул руку в сумку жертвы, полиция зафиксировала факт кражи и произвела арест.
В кошельке пенсионерки находились 80 евро, документы, удостоверяющие личность, дебетовая карта, свидетельство об инвалидности и различные скидочные карты.
Женщина получила свои вещи в течение пары часов - сначала и преступнику, и потерпевшей пришлось отправиться в отделение полиции. Мужчину поместили в изолятор временного содержания, а пенсионерка отправилась домой.
Оперативный сотрудник полиции рассказал, что нередко сталкивался с подобными случаями, когда преступники воровали у пожилых людей. Сотрудник правоохранительных органов опроверг теорию о том, что приятные люди не совершают преступлений.
Наоборот, у воров выработалась очень приятная манера общения, и они совсем не выглядят неопрятными. Ухоженный вид помогает завоевать доверие незнакомых людей.
Кража на небольшую сумму рассматривается по части первой статьи 180 Уголовного закона. Преступление наказывается лишением свободы на срок до одного года, либо временным лишением свободы, либо пробационным надзором. Карманник в настоящее время ожидает решения властей о назначенном ему наказании.
Напомним, что ранее RUS TVNET рассказывал историю женщины, которую обворовали в районе Origo.
Женщина сказала, что ее ограбили днем в субботу, 14 октября. Она собиралась на юбилей к коллеге и потому сняла в банкомате в Origo деньги, которые хотела положить в конверт. После чего Светлана спустилась в переход, который соединяет магазины Origo и Stockmann.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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