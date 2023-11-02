Видео ⟩ В лесу под Елгавой найден мертвый пропавший без вести младенец

Сотрудники правоохранительных органов несколько часов работали в лесу на территории, которая была огорожена специальными полицейскими лентами. На месте также была замечена машина скорой помощи и несколько человек в оранжевых жилетах с собакой.

Представители организации K9 SOS cilvēku meklēšana поначалу не стали комментировать, что именно произошло и что они ищут, лишь подтвердили, что идут поиски, в которых участвуют около десяти человек из их организации.

Как выяснилось позже, умерший младенец - дочь пропавшей без вести Анны Янсоне, 1989 года рождения. Поиски пропавшей матери продолжаются.

Видео: Сюжет программы Degpunktā (на латышском языке)