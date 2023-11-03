Палата представителей США приняла законопроект о помощи Израилю без поддержки Киеву

Палата представителей США, возглавляемая республиканцами, в четверг, 2 ноября, приняла законопроект о помощи Израилю на сумму 14 миллиардов долларов, не включив в него новое финансирование для Украины и другие приоритеты, вопреки требованиям президента США Джо Байдена.
Законопроект поддержали почти все республиканцы, а также некоторые демократы.
Законопроект, который предоставляет помощь Израилю путем сокращения финансирования Федеральной налоговой службы США, почти наверняка будет отклонен в Сенате, где доминируют демократы.
Кроме того, Байден пригрозил наложить вето на этот законопроект, если в нем не будут учтены интересы Украины.
Белый дом запросил более крупный и всеобъемлющий пакет помощи в размере 106 миллиардов долларов, который будет включать поддержку как Израиля, так и Украины, а также гуманитарную помощь для сектора Газа и дополнительное финансирование для защиты границы США и Мексики.
В Конгрессе США и демократы, и республиканцы хотят немедленно оказать военную помощь Израилю в его войне против группировки ХАМАС, но в вопросе помощи Украине такого консенсуса нет.
В Палате представителей, где республиканцы имеют незначительное большинство, более консервативные республиканцы потребовали немедленного прекращения финансирования Украины. Совершенно иная ситуация в Сенате, контролируемом демократами, где большинство республиканцев поддерживают увеличение помощи Украине.
Новый спикер Палаты представителей, сторонник Трампа Майк Джонсон, который еще до вступления в должность голосовал против дополнительного финансирования Киева, заявил, что хотел бы сначала оказать чрезвычайную помощь Израилю, а по Украине принять решение отдельно. Он также заявил, что хотел бы видеть более подробные отчеты о финансировании, которое уже выделено украинскому правительству для отражения российской агрессии.
Демократы обвиняют республиканцев в том, что они блокируют Конгресс в предоставлении помощи Израилю, предлагая законопроект, основанный на партийных интересах.
Опрос: 41% американцев считают, что США слишком сильно поддерживают Украину
41% американцев считают, что США делают слишком много для поддержки Украины, свидетельствуют данные опроса, проведенного американским социологическим исследовательским институтом Gallup, результаты которого сообщила радиостанция "Голос Америки".
В июне такого мнения придерживались 29% респондентов.
25% американцев считают, что США недостаточно поддерживают Украину в борьбе с российской агрессией, тогда как в прошлом году такого мнения придерживались 38% респондентов.
Доля американцев, считающих, что поддержка Украины со стороны США достаточна, с прошлого года упала с 43% до 33%.
В августе 2022 года 66% американцев считали, что США должны поддержать Украину в возвращении ее территории, даже если это приведет к долгосрочному конфликту. Сейчас эту точку зрения разделяют 54% американцев.
43% считают, что США должны попытаться помочь быстро положить конец этой войне, даже если это означает передачу украинских территорий России.
Социологи также обратили внимание на рост скептицизма республиканцев по поводу помощи Украине. 62% республиканцев считают, что США делают слишком много для Украины - в августе 2022 года такого мнения придерживались 43% республиканцев. Среди демократов доля таких скептиков выросла с 9% до 14%.
На вопрос, должны ли США финансово поддерживать Украину столько, сколько потребуется, без финансовых ограничений, положительно ответили 37% респондентов. Среди республиканцев так ответили 35%, среди независимых респондентов - 35%, а среди демократов - 65%.
20% респондентов считают, что Украина выиграет войну, 14% - что победит Россия, а 64% полагают, что победу не одержит ни одна из сторон.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!