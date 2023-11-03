Палата представителей США приняла законопроект о помощи Израилю без поддержки Киеву

Демократы обвиняют республиканцев в том, что они блокируют Конгресс в предоставлении помощи Израилю, предлагая законопроект, основанный на партийных интересах.

Опрос: 41% американцев считают, что США слишком сильно поддерживают Украину

41% американцев считают, что США делают слишком много для поддержки Украины, свидетельствуют данные опроса, проведенного американским социологическим исследовательским институтом Gallup, результаты которого сообщила радиостанция "Голос Америки".

В июне такого мнения придерживались 29% респондентов.

25% американцев считают, что США недостаточно поддерживают Украину в борьбе с российской агрессией, тогда как в прошлом году такого мнения придерживались 38% респондентов.

Доля американцев, считающих, что поддержка Украины со стороны США достаточна, с прошлого года упала с 43% до 33%.

В августе 2022 года 66% американцев считали, что США должны поддержать Украину в возвращении ее территории, даже если это приведет к долгосрочному конфликту. Сейчас эту точку зрения разделяют 54% американцев.

43% считают, что США должны попытаться помочь быстро положить конец этой войне, даже если это означает передачу украинских территорий России.

Социологи также обратили внимание на рост скептицизма республиканцев по поводу помощи Украине. 62% республиканцев считают, что США делают слишком много для Украины - в августе 2022 года такого мнения придерживались 43% республиканцев. Среди демократов доля таких скептиков выросла с 9% до 14%.

На вопрос, должны ли США финансово поддерживать Украину столько, сколько потребуется, без финансовых ограничений, положительно ответили 37% респондентов. Среди республиканцев так ответили 35%, среди независимых респондентов - 35%, а среди демократов - 65%.

20% респондентов считают, что Украина выиграет войну, 14% - что победит Россия, а 64% полагают, что победу не одержит ни одна из сторон.