Видео ⟩ Призрак? В Зиепниеккалнсе из машины Bolt слышны странные звуки

В Зиепниеккалнсе пожарные получили вызов во двор многоэтажного дома, где из одного из авто были слышны особые звуки, сообщает передача Degpunktā.
Возле одного из многоэтажных домов на ул. Озолциема внимание местных жителей на себя обратил автомобиль Renault, принадлежащий Bolt, а точнее - звуки, доносившиеся из салона машины. Они были похожи на удары и вызывали недоумение. Изначально казалось, что кому-то может понадобиться помощь, но, проведя длительное время у авто, люди уже шутили над отзвуками Хэллоуина.
Казалось, кто-то из авто хочет выбраться, но так как в салоне никого не было видно, первоначальные версии наводили на мысль, что машину захватил домовой. Чтобы все-таки убедиться, что домовой - не животное, отчаянно пытающееся выбраться из ловушки, во двор прибыли спасатели.
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