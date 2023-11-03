Видео ⟩ Призрак? В Зиепниеккалнсе из машины Bolt слышны странные звуки

Возле одного из многоэтажных домов на ул. Озолциема внимание местных жителей на себя обратил автомобиль Renault, принадлежащий Bolt, а точнее - звуки, доносившиеся из салона машины. Они были похожи на удары и вызывали недоумение. Изначально казалось, что кому-то может понадобиться помощь, но, проведя длительное время у авто, люди уже шутили над отзвуками Хэллоуина.