Нетаньяху: Прекращение огня в Газе возможно лишь после освобождения заложников

Израиль согласится на прекращение огня в секторе Газа лишь при условии, что будут освобождены все заложники, удерживаемые террористической палестинской группировкой ХАМАС. "Я дал отчетливо понять, что мы будем продолжать (военную операцию против ХАМАС. - Ред.) со всей мощью. Мы отвергаем любое прекращение огня, которое не включает освобождения наших заложников", - подчеркнул премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по окончании встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который прибыл с визитом в Израиль в пятницу, 3 ноября.

По сведениям израильской стороны, сейчас в плену у ХАМАС находятся 249 человек. Блинкен заверил, что США твердо стоят на стороне своего союзника - Израиля, но подчеркнул, что необходимо сделать больше для защиты мирных палестинцев. При этом он указал, что Израиль действует справедливо и законно, "поскольку отказ от таких действий лишь играет на руку ХАМАС и другим террористическим группировкам".

Нападение ХАМАС на Израиль 7 октября

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1400 человек. Боевики также захватили почти 250 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибло более 9060 человек, в том числе 3760 детей и 2326 женщин. Подтвердить эти данные по независимым источникам невозможно.