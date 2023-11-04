Погранпереход Нарва - Ивангород закроют для автомобилей по инициативе России

Премьер-министр России Михаил Мишустин вечером в пятницу подписал распоряжение, которое закрывает автомобильный пункт пропуска через границу в Ивангороде, пишет Rus.Postimees.
Глава российского правительства 3 ноября распорядился уведомить Эстонию о закрытии автомобильного пункта пропуска на восточной границе. С 1 февраля 2024 года прекращается проезд автомобильного транспорта по мосту между Ивангородом и Нарвой.
"Временно закрыть автомобильный грузо-пассажирский постоянный многосторонний пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации Ивангород (Ленинградская область)", - сказано с распоряжении Михаила Мишустина, которое опубликовано вечером в пятницу на официальном портале правовых актов РФ.
Решение носит временный характер. Движение автотранспорта прекращается "на период реконструкции".
Мишустин отмечает, что "пешеходная составляющая" из запрета на пересечение границы исключается.
О том, что мост будет закрыт для автотранспорта, стало известно еще год назад. Тогда сообщалось, что переправа перестанет работать в 2023 году.
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