Погранпереход Нарва - Ивангород закроют для автомобилей по инициативе России

Глава российского правительства 3 ноября распорядился уведомить Эстонию о закрытии автомобильного пункта пропуска на восточной границе. С 1 февраля 2024 года прекращается проезд автомобильного транспорта по мосту между Ивангородом и Нарвой.

"Временно закрыть автомобильный грузо-пассажирский постоянный многосторонний пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации Ивангород (Ленинградская область)", - сказано с распоряжении Михаила Мишустина, которое опубликовано вечером в пятницу на официальном портале правовых актов РФ.

Решение носит временный характер. Движение автотранспорта прекращается "на период реконструкции".

Мишустин отмечает, что "пешеходная составляющая" из запрета на пересечение границы исключается.

Распоряжение премьера РФ Мишустина о закрытии погранперехода Ивангород с 1 февраля 2024 года. Фото: publication.pravo.gov.ru

О том, что мост будет закрыт для автотранспорта, стало известно еще год назад. Тогда сообщалось, что переправа перестанет работать в 2023 году.