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Тяжелая авария в Кулдигском крае: погибли четыре человека

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Авария. Иллюстративное фото
Авария. Иллюстративное фото Фото: roibu/Shutterstock

В пятницу, 3 ноября, в 21:11 в Кулдигском крае, в волости Ренькю, на автодороге Кулдига - Скрунда - Эмбуте произошло столкновение двух автомобилей Audi.

В результате аварии от полученных травм на месте происшествия скончались четыре человека - водители обоих автомобилей и два пассажира.

Начат уголовный процесс, полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

В целом за прошедшие сутки в Латвии было зарегистрировано 139 ДТП, в 14 из которых пострадали люди. Всего травмы в авариях получили 19 человек. Среди них - два пешехода, один велосипедист и четыре водителя электросамокатов.

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