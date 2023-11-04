Тяжелая авария в Кулдигском крае: погибли четыре человека

В пятницу, 3 ноября, в 21:11 в Кулдигском крае, в волости Ренькю, на автодороге Кулдига - Скрунда - Эмбуте произошло столкновение двух автомобилей Audi.
В результате аварии от полученных травм на месте происшествия скончались четыре человека - водители обоих автомобилей и два пассажира.
Начат уголовный процесс, полиция выясняет обстоятельства произошедшего.
В целом за прошедшие сутки в Латвии было зарегистрировано 139 ДТП, в 14 из которых пострадали люди. Всего травмы в авариях получили 19 человек. Среди них - два пешехода, один велосипедист и четыре водителя электросамокатов.
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