Тяжелая авария в Кулдигском крае: погибли четыре человека

В результате аварии от полученных травм на месте происшествия скончались четыре человека - водители обоих автомобилей и два пассажира.

В целом за прошедшие сутки в Латвии было зарегистрировано 139 ДТП, в 14 из которых пострадали люди. Всего травмы в авариях получили 19 человек. Среди них - два пешехода, один велосипедист и четыре водителя электросамокатов.