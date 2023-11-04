В субботу в Риге внесены изменения в маршруты общественного транспорта

В субботу с 7 часов утра и до полуночи будет закрыто движение транспорта и пешеходов на участке улицы Дзирнаву от Сатеклес до Тургенева, сообщает агентство LETA.
Ответственным за проведение работ было дано указание обеспечить наличие дорожных знаков, подъезд автомобилей жителей и предприятий, расположенных на данном участке улицы, к своим домам или предприятиям, а также проезд автомобилей экстренных служб.
В указанный период времени введены и изменения в маршруты общественного транспорта.
Как сообщили на предприятии Rīgas satiksme, в этом время будут изменения в движении автобусов 4, 6, 7, 9, 10, 12, 18, 23, 25, 26, 32, 38, 39, 43, 54 и 55 маршрутов.
Автобусы 4, 32, 39, 43 и 54 маршрутов по направлению с улицы Абренес будут курсировать по улицам Абренес, Тургенева, Гоголя, улице 13 января и далее по маршруту. Будет пропущена остановка "Stacijas laukums" на улице Марияс. Автобусы будут останавливаться на временной остановке "Stacijas laukums" на улице 13 января.
По направлению к улице Абранес автобусы будут курсировать по маршруту до улицы Сатеклес, далее по улицам Сатеклес, Лачплеша, Русиня до конечной "Abrenes iela".
Автобусы 7, 10, 23, 25, 26 и 55 маршрутов по направлению с улицы Абренес будут курсировать по улицам Абренес, Тургенева, Гоголя, улице 13 января и далее по маршруту. Будут пропущены остановки "Elizabetes iela" на улице Сатеклес и "Stacijas laukums" на улице Абренес. Автобусы будут останавливаться на временной остановке "Stacijas laukums" на улице 13 января.
Автобусы 6 и 9 маршрутов по направлению с улицы Абренес будут курсировать по улицам Абренес, Тургенева, Гоголя, Марияс, Меркеля и далее по маршруту.
По направлению к улице Абренес автобус будут курсировать по маршруту до улицы Сатеклес, далее по улицам Сатеклес, Лачплеша, Русиня до конечной остановки "Abrenes iela".
Автобусы 12 и 18 маршрутов по направлению с улицы Абренес будут курсировать по улицам Абренес, Тургенева, Прагас, Гайзиня, Гоголя и далее по маршруту. Будет пропущена остановка "Elizabetes iela" на улице Сатеклес.
По направлению к улице Абренес автобусы будут курсировать по маршруту до улицы Сатеклес, далее по улицам Сатеклес, Лачплеша, Русиня до конечной остановки "Abrenes iela".
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