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В субботу в Риге внесены изменения в маршруты общественного транспорта

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Остановка общественного транспорта. Иллюстративное фото
Остановка общественного транспорта. Иллюстративное фото Фото: Zane Bitere/LETA

В субботу с 7 часов утра и до полуночи будет закрыто движение транспорта и пешеходов на участке улицы Дзирнаву от Сатеклес до Тургенева, сообщает агентство LETA.

Ответственным за проведение работ было дано указание обеспечить наличие дорожных знаков, подъезд автомобилей жителей и предприятий, расположенных на данном участке улицы, к своим домам или предприятиям, а также проезд автомобилей экстренных служб.

В указанный период времени введены и изменения в маршруты общественного транспорта.

Как сообщили на предприятии Rīgas satiksme, в этом время будут изменения в движении автобусов 4, 6, 7, 9, 10, 12, 18, 23, 25, 26, 32, 38, 39, 43, 54 и 55 маршрутов.

Автобусы 4, 32, 39, 43 и 54 маршрутов по направлению с улицы Абренес будут курсировать по улицам Абренес, Тургенева, Гоголя, улице 13 января и далее по маршруту. Будет пропущена остановка "Stacijas laukums" на улице Марияс. Автобусы будут останавливаться на временной остановке "Stacijas laukums" на улице 13 января.

По направлению к улице Абранес автобусы будут курсировать по маршруту до улицы Сатеклес, далее по улицам Сатеклес, Лачплеша, Русиня до конечной "Abrenes iela".

Автобусы 7, 10, 23, 25, 26 и 55 маршрутов по направлению с улицы Абренес будут курсировать по улицам Абренес, Тургенева, Гоголя, улице 13 января и далее по маршруту. Будут пропущены остановки "Elizabetes iela" на улице Сатеклес и "Stacijas laukums" на улице Абренес. Автобусы будут останавливаться на временной остановке "Stacijas laukums" на улице 13 января.

Автобусы 6 и 9 маршрутов по направлению с улицы Абренес будут курсировать по улицам Абренес, Тургенева, Гоголя, Марияс, Меркеля и далее по маршруту.

По направлению к улице Абренес автобус будут курсировать по маршруту до улицы Сатеклес, далее по улицам Сатеклес, Лачплеша, Русиня до конечной остановки "Abrenes iela".

Автобусы 12 и 18 маршрутов по направлению с улицы Абренес будут курсировать по улицам Абренес, Тургенева, Прагас, Гайзиня, Гоголя и далее по маршруту. Будет пропущена остановка "Elizabetes iela" на улице Сатеклес.

По направлению к улице Абренес автобусы будут курсировать по маршруту до улицы Сатеклес, далее по улицам Сатеклес, Лачплеша, Русиня до конечной остановки "Abrenes iela".

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