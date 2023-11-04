В субботу в Риге внесены изменения в маршруты общественного транспорта

Ответственным за проведение работ было дано указание обеспечить наличие дорожных знаков, подъезд автомобилей жителей и предприятий, расположенных на данном участке улицы, к своим домам или предприятиям, а также проезд автомобилей экстренных служб.

В указанный период времени введены и изменения в маршруты общественного транспорта.

Как сообщили на предприятии Rīgas satiksme, в этом время будут изменения в движении автобусов 4, 6, 7, 9, 10, 12, 18, 23, 25, 26, 32, 38, 39, 43, 54 и 55 маршрутов.

Автобусы 4, 32, 39, 43 и 54 маршрутов по направлению с улицы Абренес будут курсировать по улицам Абренес, Тургенева, Гоголя, улице 13 января и далее по маршруту. Будет пропущена остановка "Stacijas laukums" на улице Марияс. Автобусы будут останавливаться на временной остановке "Stacijas laukums" на улице 13 января.

По направлению к улице Абранес автобусы будут курсировать по маршруту до улицы Сатеклес, далее по улицам Сатеклес, Лачплеша, Русиня до конечной "Abrenes iela".