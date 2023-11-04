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Партией "Честь служить Риге" продолжит руководить Буров

rus.tvnet.lv/LETA
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Олег Буров
Олег Буров Фото: Reinis Inkēns, Saeima

Председателем партии "Честь служить Риге" (ЧСР) на 12-м съезде политической силы сегодня был переизбран Олег Буров.

На пост председателя правления он был выдвинут правлением партии и избран единогласно.

Члены партии договорились о внесении изменений в устав партии, согласно которым на двух человек увеличивается число членов правления, таким образом, сейчас в правлении вместе с председателем будут работать еще 12 членов: Роман Алиев, Айнар Баштикс, Гунтис Дуде, Диана Новицка, Михаил Парахин, Юрис Радзевич, Алла Штолцере, Андрис Трейманис, Дайнис Турлайс, Иван Ушаков, Аусма Цимдиня и Андрис Приекулис.

В конгрессе приняли участие и выступили с докладами председатель партии и председатель комиссии Сейма по государственному управлению и самоуправлению, депутат Буров, депутат Европейского парламента Андрис Америкс и председатель фракции депутатов и комитета по социальным вопросам Рижской думы Юрис Радзевич.

К участникам съезда обратился министр экономики Виктор Валайнис (СЗК).

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