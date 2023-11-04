Днем в субботу, 4 ноября, на участке железной дороги Царникава - Лиласте на провода упало дерево; в данный момент движение организована по одному пути, в связи с чем возможны задержки в курсировании поездов, сообщило в соцсети X предприятие Latvijas dzelzceļš.