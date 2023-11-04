Днем в субботу, 4 ноября, на участке железной дороги Царникава - Лиласте на провода упало дерево; в данный момент движение организована по одному пути, в связи с чем возможны задержки в курсировании поездов, сообщило в соцсети X предприятие Latvijas dzelzceļš.
"Наши коллеги активно работают, чтобы ликвидировать последствия осенних ветров и полность восстановить движение", - информирует предприятие.
На опубликованной фотографии видно, что на провода упало поваленное ветром дерево.
Posmā Carnikava-Lilaste vilcienu kustība pašlaik tiek organizēta pa vienu sliežu ceļu un iespējami vilcienu kavējumi. 🌬️ Mūsu kolēģi aktīvi strādā, lai likvidētu rudens vēju radītās sekas un satiksmi varētu pilnībā atjaunot. pic.twitter.com/6jeJfgrmOv— Latvijas dzelzceļš (@VAS_LDz) November 4, 2023
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