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На участке железной дороги Царникава - Лиласте на провода упало дерево

rus.tvnet.lv
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Железнодорожные рельсы
Железнодорожные рельсы Фото: Evija Trifanova/LETA

Днем в субботу, 4 ноября, на участке железной дороги Царникава - Лиласте на провода упало дерево; в данный момент движение организована по одному пути, в связи с чем возможны задержки в курсировании поездов, сообщило в соцсети X предприятие Latvijas dzelzceļš.

"Наши коллеги активно работают, чтобы ликвидировать последствия осенних ветров и полность восстановить движение", - информирует предприятие.

На опубликованной фотографии видно, что на провода упало поваленное ветром дерево.

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