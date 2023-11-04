Фото, Видео ⟩ В Киеве демонтируют советскую звезду с обелиска "Город-герой Киев"

Русская служба BBC отмечает, что площадь переименовали в Галицкую 9 февраля, до этого она называлась площадь Победы.

Telegram-каналы публикуют фото и видео, на которых видна техника возле обелиска и рабочие, которые проводят демонтаж.

По открытым данным Би-би-си подсчитала, что с начала полномасштабной войны в Украине демонтировали не менее 80 памятников советского периода. В 2022 году в Украине были убраны не менее 28 памятников российскому поэту Александру Пушкину.

Напомним, что в апреле этого года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому нельзя называть географические объекты в честь дат, людей и событий, которые связаны с российской или советской историей, пишет Русская служба BBC.

Ранее RUS TVNET сообщал, что gеред тридцать вторым Днем независимости Украина начала демонтаж советского герба на монументе "Родина-мать" в Киеве. Министерство Культуры Украины опубликовало видео подготовительных работ. Советские символы - серп и молот на щите памятника размером 13 на 8 метров планировалось заменить гербом Украины - трезубцем.

