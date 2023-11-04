США: ХАМАС пытался переправить своих боевиков в Египет

ЦАХАЛ предоставил безопасный коридор для эвакуации палестинцев

Между тем, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 4 ноября вновь предоставила мирным жителям сектора Газа возможность перемещения на юг этой территории. Безопасный путь эвакуации они могли использовать с 13 до 16 часов местного времени (с 14 до 17 часов мск), написал в соцсети X представитель израильской армии на арабском языке примерно за час до начала эвакуационного промежутка.

Кроме того, ЦАХАЛ опубликовал карту с обозначенным безопасным маршрутом. По данным израильских военных, на юг сектора Газа переправились уже не менее 700 тысяч палестинцев. По оценке ООН, число внутренне перемещенных лиц в секторе Газа достигло 1,4 млн человек. На контролируемой ХАМАС палестинской территории проживают более 2,2 млн человек.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1400 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.