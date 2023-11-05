Или плати, или не смотри вообще: YouTube начинает активную борьбу с блокировщиками рекламы

Как указывают представители YouTube, платформа еще в июне отключила возможность просмотра видео для пользователей, использующих блокировщики рекламы. Однако глава отдела коммуникации YouTube Кристофер Лотон сообщил, что "это был всего лишь небольшой эксперимент".

Теперь YouTube расширяет эти усилия. В течение последних недель все больше пользователей с установленными в браузерах блокировщиками рекламы заметили, что они не могут смотреть видео.

Платформа указала, что программное обеспечение по блокировке рекламы нарушает правила YouTube, а также отметила, что именно реклама поддерживает создателей контента и позволяет смотреть видеоконтент миллионам пользователей по всему миру.

В июне этого года YouTube начал тестировать новый способ ограничения, задачей которого было усложнить жизнь пользователям, использующим блокировщики рекламы. Тогда сообщалось, что видеопроигрывателей прекращает работу после просмотра трех видео, если пользователь продолжает использовать программное обеспечение по блокировке рекламы.