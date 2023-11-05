Коммуникация между Государственной полицией и Bolt Drive велась уже 2 ноября, сообщили агентству LETA представители компании по аренде автомобилей Bolt Drive, комментируя исчезновение матери и младенца.
"Информация была передана незамедлительно": Bolt Drive комментирует участие в поисках пропавшей Анны
В компании отметили, что информация передавалась в распоряжение полиции с середины ночи до раннего утра того же дня.
В Bolt Drive пояснили, что первый запрос от Госполиции представитель Bolt Drive получил 2 ноября примерно в 3:00 часа. Конкретный запрос касался возможных поездок на такси.
Следующий уточненный запрос от Госполиции представитель Bolt Drive получил в 8:00 тех же суток. Он касался уже конкретно автомобиля Bolt Drive.
Представители Bolt Drive отмечают, что
информация и данные GPS о конкретном автомобиле были переданы незамедлительно.
В компании подчеркивают, что для оперативного круглосуточного общения с полицией Bolt Drive имеет свой специальный номер телефона и именно им воспользовалась Госполиция и в этом случае.
Кроме того, представители компании заверяют, что детально рассмотрят эту ситуацию, чтобы сделать выводы и создать еще более широкий и прямой механизм сотрудничества с ответственными учреждениями страны, в котором данные Bolt Drive при определенных условиях могут помочь в работе учреждений.
"Мы глубоко потрясены произошедшим и выражаем глубочайшие соболезнования близким", - отметили представители Bolt Drive.
В субботу, 4 ноября, с привлечением широких человеческих ресурсов и технических средств поиск матери умершего младенца продолжился.
К поискам женщины подключились сотрудники Госполиции и Земессардзе, а также кинологи и волонтеры.
Принимая во внимание уже привлеченные силы, в данный момент дополнительные добровольцы не нужны, но если ситуация изменится, то полиция сообщит об этом.
Как сообщалось, 1 ноября Анна Янсоне 1989 года рождения со своей дочерью Луизой Эвертовской, родившейся в этом году, ушла из своего дома в Риге на улице Петерсалас. Получив заявление о пропаже матери с ребенком, полиция немедленно начала их поиски.
В тот же день были проверены адреса, где могли находиться женщина с ребенком, обследованы окрестности. Полиция выяснила, что женщина с ребенком покинули свой дом утром 1 ноября на арендованном автомобиле.
2 ноября сотрудники полиции обнаружили арендованный автомобиль Toyota Corolla в лесном массиве в Валгундской волости. В салоне автомобиля находилось тело девочки.
По факту ее смерти начат уголовный процесс, назначены экспертизы.
Отец умершего младенца рассказал в соцсетях, что его супруга боролась с серьезной послеродовой депрессией, в том числе посещала врачей и принимала рецептурные препараты. Очевидно, в роковой день она покинула дом, не сказав мужу об этом. После этого он безуспешно пытался установить местонахождение женщины и ребенка.
Мужчина благодарит полицию за то, что она работает с утра до позднего вечера и что выяснила у Bolt точное местонахождение арендованного автомобиля, однако "до идеальной работы здесь в целом далеко, а вот другим включиться по-настоящему не позволяется", написал в Twitter отец умершей девочки. У него сложилось ощущение, что полиция запрещает посторонним приходить на помощь и участвовать в поисках, в то время как само ведомство "не настолько способно, как другие люди". "У меня сложилось впечатление, что 90% имеющейся у них информации нашел и предоставил я, но они забрали у меня компьютеры и телефон, поэтому больше я не могу продолжать поиск", - пишет мужчина в социальной сети.
Tā, izbūros cauri pēdējo 24 h notifikācijām. Ja palaidu garām ko svarīgu, blieziet lūdzu DM.— Džuris (@TontonsB) November 4, 2023
Bet, droši vien, šovakar jau slēdzos nost.
Ja ir griba pievienoties kādiem no meklētājiem, arī DM, centīšos rīt līdz astoņiem būt augšā un iedot tālākus kontaktus privāti.
Из его слов следует, что у погибшей девочки нет очевидных признаков насильственной смерти, и отец выражает надежду, что причину и время ее смерти удастся установить в результате экспертиз. Он не исключает, что ребенок, возможно, умер сам, однако называет это маловероятной версией.
Что касается пропавшей супруги, то он признается, что больших надежд не питает. Если все же она еще где-то еще бродит и вы найдете ее, скажите, что я ни в чем ее не виню и поддержу, как бы ни сложилось дальше ".
Женщина была одета в серое полупальто, черные джинсы и черные ботинки.
Полиция просит откликнуться всех, кто мог видеть женщину или располагает информацией, которая может помочь в ее поисках, обратившись в полицию по телефону 110.
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