"Информация была передана незамедлительно": Bolt Drive комментирует участие в поисках пропавшей Анны

В субботу, 4 ноября, с привлечением широких человеческих ресурсов и технических средств поиск матери умершего младенца продолжился.

К поискам женщины подключились сотрудники Госполиции и Земессардзе, а также кинологи и волонтеры.

Принимая во внимание уже привлеченные силы, в данный момент дополнительные добровольцы не нужны, но если ситуация изменится, то полиция сообщит об этом.

Как сообщалось, 1 ноября Анна Янсоне 1989 года рождения со своей дочерью Луизой Эвертовской, родившейся в этом году, ушла из своего дома в Риге на улице Петерсалас. Получив заявление о пропаже матери с ребенком, полиция немедленно начала их поиски.

В тот же день были проверены адреса, где могли находиться женщина с ребенком, обследованы окрестности. Полиция выяснила, что женщина с ребенком покинули свой дом утром 1 ноября на арендованном автомобиле.

2 ноября сотрудники полиции обнаружили арендованный автомобиль Toyota Corolla в лесном массиве в Валгундской волости. В салоне автомобиля находилось тело девочки.

По факту ее смерти начат уголовный процесс, назначены экспертизы.

Отец умершего младенца рассказал в соцсетях, что его супруга боролась с серьезной послеродовой депрессией, в том числе посещала врачей и принимала рецептурные препараты. Очевидно, в роковой день она покинула дом, не сказав мужу об этом. После этого он безуспешно пытался установить местонахождение женщины и ребенка.