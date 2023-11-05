С моря - в космос. Зачем ФРГ строит плавучий космодром

В чем цель миссии?

В будущем с этой мобильной платформы в Северном море планируется осуществлять запуски "микролаунчеров" - европейских мини-ракет, которые могут доставлять на околоземную орбиту до одной тонны груза. В течение двух недель тестовой фазы запланирован старт до четырех ракет максимальной длины до семи метров и высотой полета до 50 км. С такой инициативой BDI выступило еще четыре года назад.

В стремительно растущей коммерциализации космических полетов, так называемой New Space, есть огромные шансы для Германии как промышленно развитой страны. На этом фоне появилась, в частности, идея о создании плавучего космодрома для запуска мини-ракет.

Реализация этих планов может принести миллиардную выгоду. Благодаря New Space можно существенно сократить огромные расходы, связанные с ракетами-носителями. Согласно исследованию BDI и фирмы стратегического консалтинга Roland Berger, аэрокосмический рынок до 2040 года ежегодно будет расти на 7,4 процента до отметки в 1,25 триллиона долларов.

Зачем Германии свой космодром?