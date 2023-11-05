Видео ⟩ Высокие требования к выбросам CO затрудняют прохождение техосмотра

Сигния отметила: "Автомобилю почти 20 лет, нельзя хотеть, чтобы он был как из салона. Я ставлю несколько таких каталитических нейтрализаторов, чтобы пройти техосмотр. Но даже при таких показателях мне сказали, что в этом году я не пройду техосмотр".