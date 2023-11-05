Видео ⟩ Высокие требования к выбросам CO затрудняют прохождение техосмотра

Жительница Риги Сигния, является страстным водителем и на встречу с программой Bez Tabu приехала на автомобиле BMW. Несмотря на то, что ему уже 18 лет, Сигния заботится о нем, лелеет и не собирается менять его на более новую модель. Однако есть проблема, которая мешает автомобилю пройти технический осмотр в Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD), сообщает программа Bez Tabu.
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Уже второй год Сигния сталкивается с проблемами при прохождении технического осмотра автомобиля из-за чрезмерно высоких выбросов CO.
В прошлом году на станции техосмотра автомобиль Сигнии получил оценку 2, поскольку содержание выхлопных газов (СО) в выхлопных газах на холостом ходу достигло 0,500%, значительно превысив допустимую норму - 0,300%.
Аналогично, уровень несгоревших углеводородов (СН) в выхлопных газах составил 200 частей на миллион вместо допустимых 100.
Рижанка считает, что строгие правила практически неисполнимы.
Сигния отметила: "Автомобилю почти 20 лет, нельзя хотеть, чтобы он был как из салона. Я ставлю несколько таких каталитических нейтрализаторов, чтобы пройти техосмотр. Но даже при таких показателях мне сказали, что в этом году я не пройду техосмотр".
Видео: Сюжет программы Bez Tabu