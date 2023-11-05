Чего хочет прокремлевский тандем премьер-министров Венгрии и Словакии?

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, которая является членом Европейского союза и НАТО, в октябре встречался и провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным на саммите "нового Шелкового пути" в Китае. А недавно он выступил за прекращение военных действий в Украине. Новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо присоединился к Виктору Орбану. Программа LTV De Facto искала ответы на вопрос, чего пытаются добиться оба политика.
Через неделю после встречи Орбана и Путина сообщение о прекращении огня в Украине повторил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время участия в конференции по евразийской безопасности в Беларуси, на которой не присутствовали лидеры других западных стран.
Он поблагодарил за приглашение, но в то же время осознавал, что, посетив мероприятие в Минске, его подвергнут критике в других странах Европы. Однако Сийярто убежден, что конфликт в Украине не может быть решен на поле боя: "Мы, венгры, не хотим, чтобы погибло еще больше людей. И мы не хотим, чтобы был нанесен еще больший ущерб. Вот почему мы, венгры, хотим мира. Мира как можно скорее".
Заявленное участие в конференции приветствовал министр иностранных дел России Сергей Лавров, назвав своего венгерского коллегу "другом".
И Лавров, и другие участники конференции говорили о необходимости использования существующих институтов в качестве противовеса Западу для обеспечения безопасности всей Евразии, таких как Союз России и Беларуси, ОДКБ, Содружество Независимых Государств (СНГ), Шанхайская организация сотрудничества, Лига арабских государств и другие. Первый день конференции закрыл заместитель министра иностранных дел Ирана.
Именно Иран сейчас поставляет России дроны для войны в Украине и уже давно снабжает палестинскую террористическую организацию ХАМАС.
Бывший посол Латвии в Будапеште, а ныне советник министра обороны Имант Лиегис отмечает, что многое из того, что говорят венгерские лидеры, предназначено для венгерского общества, и объясняет все еще дружеские отношения страны с Россией главным образом экономическими интересами.
"Орбан отдает приоритет экономическим интересам своей страны, а не занимает моральную позицию", - сказал чиновник.
Лиегис отмечает, что после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале прошлого года Венгрия предпочла не разрывать деловые связи с Москвой.
Это связано как с поставками нефти и газа, так и с ремонтом построенной в советские годы АЭС, которым занимается Россия.
В то же время внешняя политика Венгрии также определяется отношениями с Брюсселем и Киевом. Венгрия проявляет заботу о своих соотечественниках в Украине, которые, как заявил Орбан, тоже гибнут на войне. Кроме того, Будапешт не устроило решение Киева включить венгерский банк OTP, который продолжает работать в России, в список сторонников войны.
В сентябре украинцы исключили банк из списка в надежде, что венгры не заблокируют военную помощь Украине на сумму 500 миллионов евро, но Венгрия хочет гарантий, что банк не вернется в черный список.
В начале октября информационное агентство Reuters сообщило, что в обмен на помощь Украине Брюссель рассматривает возможность выплаты зарезервированных для Венгрии средств, которые ранее были заморожены из-за различных нарушений.
Лиегис поясняет, что деньги, замороженные Брюсселем, "ударяют по карману" Венгрии и это один из инструментов, который все еще можно использовать для смягчения критической позиции венгров в отношении Украины.
Премьер-министр Венгрии Орбан до сих пор плывет против течения в Европейском союзе, когда дело касается помощи Украине. Теперь к нему присоединился новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который пообещал прекратить военную помощь Украине еще до выборов. Он не намерен отказываться от этого обязательства.
"Да, мы готовы помочь, но не военным путем, потому что я не верю, что конфликт в Украине можно решить военным путем", - заявил Фицо журналистам.
Михал Овадек, уроженец Словакии, преподаватель Университетского колледжа Лондона, согласен, что приход Фицо к власти не является хорошей новостью для Украины, но он не уверен насчет того, какой еще ущерб может нанести Фицо.
"Я думаю, что он [Фицо] попытается выжать какие-то уступки со стороны партнеров Евросоюза в обмен на поддержку санкций. Но он также заявил после заседания Европейского совета, что не совсем против увеличения помощи Евросоюза Украине, он лишь добавил, что Украина является одной из самых коррумпированных стран мира.
Поэтому я думаю, что его позиция по вопросам внешней политики все же достаточно прагматична", - считает Овадек.
Часто говорят, что необходимо различать то, что отдельные европейские лидеры говорят публично, и то, как они голосуют. Премьер-министр Латвии Эвика Силиня также подчеркивает, что до сих пор блок был един по важным вопросам: "Не секрет, что публичные заявления европейских лидеров перед Европейским советом и заявления в прессе, как правило, отличаются от того, о чем мы говорим внутри Европейского совета, о чем идет речь на встречах лидеров, когда нет прессы.
Хочу напомнить, что на прошлой неделе все 27 стран-членов Евросоюза, включая Венгрию и Словакию, поддержали совместную позицию о поддержке Украины, в которой упоминалась финансовая, гуманитарная и военная поддержка".
Правда, чтобы и дальше оказывать финансовую поддержку Украине, страны Евросоюза должны единогласно договориться о внесении изменений в многолетний бюджет. Они хотят включить 50 миллиардов евро в помощь Украине в виде кредитов и грантов.
Премьер-министр Венгрии Орбан снова явно выступил против этого предложения. Ожидается, что поправки к многолетнему бюджету будут приняты к концу года.
Позиция властей Венгрии и Словакии по украинскому вопросу и особенно желание лидера Будапешта в нынешних условиях войны в Украине посетить сомнительные мероприятия следует оценивать и в контексте безопасности НАТО, поскольку членство в организации требует взаимного доверия стран-участниц.
Правда, например, обмен разведывательной информацией в рамках НАТО можно ограничить, и государства-члены могут не делиться всем и со всеми.
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