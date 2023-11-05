Чего хочет прокремлевский тандем премьер-министров Венгрии и Словакии?

Лиегис поясняет, что деньги, замороженные Брюсселем, "ударяют по карману" Венгрии и это один из инструментов, который все еще можно использовать для смягчения критической позиции венгров в отношении Украины.

Премьер-министр Венгрии Орбан до сих пор плывет против течения в Европейском союзе, когда дело касается помощи Украине. Теперь к нему присоединился новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который пообещал прекратить военную помощь Украине еще до выборов. Он не намерен отказываться от этого обязательства.

"Да, мы готовы помочь, но не военным путем, потому что я не верю, что конфликт в Украине можно решить военным путем", - заявил Фицо журналистам.

Михал Овадек, уроженец Словакии, преподаватель Университетского колледжа Лондона, согласен, что приход Фицо к власти не является хорошей новостью для Украины, но он не уверен насчет того, какой еще ущерб может нанести Фицо.

"Я думаю, что он [Фицо] попытается выжать какие-то уступки со стороны партнеров Евросоюза в обмен на поддержку санкций. Но он также заявил после заседания Европейского совета, что не совсем против увеличения помощи Евросоюза Украине, он лишь добавил, что Украина является одной из самых коррумпированных стран мира.

Поэтому я думаю, что его позиция по вопросам внешней политики все же достаточно прагматична", - считает Овадек.