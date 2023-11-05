Видео ⟩ Действительно ли школы начнут отказываться от услуг медсестер?

Работнику школы, прошедшему курсы первой помощи, также будет разрешено брать на себя функции медсестры в школах Цесисского края. Постановления Кабинета министров (МК) допускают возможность, что в школе не обязательно иметь медсестру, а достаточно сотрудника учебного заведения, обученного оказывать первую помощь, сообщает программа Латвийского телевидения 4. studija.
Все родители, опрошенные программой, признались, что случаи в школе бывают разные, поэтому при необходимости первую помощь ребенку должен оказывать врач с соответствующим образованием, а не поручать оказание помощи, учителю или другим работникам школы.
Однако руководство Цесисской краевой думы утверждает, что в школах все равно нет сертифицированного медицинского кабинета, поэтому медицинские манипуляции на месте не проводятся.
Голосование по этому решению в думе было далеко не единогласным. Оппозиция тщетно боролась за сохранение места медицинской сестры.
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Видео: Сюжет программы 4. studija
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