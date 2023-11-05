Как предотвратить перебои в работе мобильной связи во время стихийных бедствий?

7 и 8 октября в Латвии бушевал сильный шторм. Он был не только самым сильным за последние годы, но и нетипично продолжительным. Во время шторма в Балтийском море китайский корабль, скорее всего, порвал кабель связи якорем и повредил газопровод - что, вероятно, было спланированной диверсией. В Латвии это не вызвало существенных перебоев со связью у пользователей. Но поскольку ураган повредил и основные линии электропередачи, в некоторых местах электричество отсутствовало более суток, а в окрестностях Саулкрасты несколько часов наблюдались значительные перебои в мобильной связи, сообщает программа Nekā personīga.
Саулкрасты было одним из мест у моря, которому в ночь с 7 на 8 октября был нанесен серьезный ущерб. К середине следующего дня 4000 домохозяйств в этом районе остались без электричества. По словам местного жителя, сначала отключилось электричество, затем связь.
В районе поселка Звейниекциемс мобильная связи частично работала. Но в сторону местечка Пабажи ситуация была хуже. Во время урагана жителей больше беспокоили длительные перебои с электричеством, поскольку восстановлению связи мешали серьезные повреждения магистральных электросетей. Они также обеспечивают электроэнергией вышки связи.
Уже после урагана в магазинах и на улицах обеспокоенные жители задавали вопросы мэру о том, почему не работает связь и как в таких ситуациях вызвать медиков или спасателей.
На прошлой неделе Комиссия по национальной безопасности Сейма в присутствии представителей служб безопасности и Министерства сообщения пришла к выводу, что "Закон об электронной связи" и постановления Кабинета министров не определяют, как долго операторы мобильной связи должны обеспечивать связь с помощью аккумуляторов или генераторов после отключения электроэнергии. Самые крупные и важные вышки связи оснащены генераторами, но на большинстве базовых станций используются аккумуляторы.
Они позволяют башням работать автономно всего несколько часов. В октябре ураган и отключение электроэнергии были гораздо продолжительнее. Следовательно, эти базовые станции не могли обеспечить мобильную связь.
На этой неделе Министерство сообщения собрало на совещание операторов мобильной связи. Во время разговора прозвучало предложение разместить на вышках связи аккумуляторные батареи, которые могли бы работать не несколько часов, а один, а то и два дня.
У LMT в районе Саулкрасты были отключены около 10 вышек связи. Bite имеет в этом регионе 5 базовых станций, две из которых были временно выведены из строя. Компания утверждает, что оставшиеся 3 базовые станции системы связи использовались для обслуживания всех остальных клиентов. Однако могли возникнуть ситуации, когда жители не могли позвонить. Tele2 не уточняет, сколько вышек вышло из строя,
но самый продолжительный перерыв связи на одной из базовых станций составил почти 24 часа.
Операторы связи выступают против рекомендаций обеспечить станции гораздо большим количеством зарядных аккумуляторов. Приблизительные подсчеты показывают, что такие инвестиции могут стоить каждому из операторов несколько десятков миллионов евро.
Кроме того, вещательное оборудование, размещенное, например, на церковных башнях или крышах зданий, не смогло бы удержать аккумуляторные блоки или генераторы.
Как говорит мэр Саулкрасты, на учениях по гражданской обороне пока отработаны сценарии, согласно которым в случае кризисов или аварий связь со службами происходит по мобильной сети. То, что Латвия пережила во время октябрьского шторма, показывает, что стране также следует подумать о плане Б, если мобильная связь будет недоступна.
Саулкрастский край граничит с Адажским военным полигоном. Это означает, что эта область особенно важна. Армия и другие службы имеют свои каналы связи. Но в случае угроз сбои в работе мобильной связи также могут представлять значительную угрозу безопасности.
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