Как предотвратить перебои в работе мобильной связи во время стихийных бедствий?

Они позволяют башням работать автономно всего несколько часов. В октябре ураган и отключение электроэнергии были гораздо продолжительнее. Следовательно, эти базовые станции не могли обеспечить мобильную связь.

На этой неделе Министерство сообщения собрало на совещание операторов мобильной связи. Во время разговора прозвучало предложение разместить на вышках связи аккумуляторные батареи, которые могли бы работать не несколько часов, а один, а то и два дня.

У LMT в районе Саулкрасты были отключены около 10 вышек связи. Bite имеет в этом регионе 5 базовых станций, две из которых были временно выведены из строя. Компания утверждает, что оставшиеся 3 базовые станции системы связи использовались для обслуживания всех остальных клиентов. Однако могли возникнуть ситуации, когда жители не могли позвонить. Tele2 не уточняет, сколько вышек вышло из строя,

но самый продолжительный перерыв связи на одной из базовых станций составил почти 24 часа.

Операторы связи выступают против рекомендаций обеспечить станции гораздо большим количеством зарядных аккумуляторов. Приблизительные подсчеты показывают, что такие инвестиции могут стоить каждому из операторов несколько десятков миллионов евро.

Кроме того, вещательное оборудование, размещенное, например, на церковных башнях или крышах зданий, не смогло бы удержать аккумуляторные блоки или генераторы.

Как говорит мэр Саулкрасты, на учениях по гражданской обороне пока отработаны сценарии, согласно которым в случае кризисов или аварий связь со службами происходит по мобильной сети. То, что Латвия пережила во время октябрьского шторма, показывает, что стране также следует подумать о плане Б, если мобильная связь будет недоступна.

Саулкрастский край граничит с Адажским военным полигоном. Это означает, что эта область особенно важна. Армия и другие службы имеют свои каналы связи. Но в случае угроз сбои в работе мобильной связи также могут представлять значительную угрозу безопасности.