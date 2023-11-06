Эксперт: послеродовая депрессия может развиться у каждой десятой молодой матери

Он добавил, что тема послеродовой депрессии "всплывает время от времени".

По словам Ранцанса, если женщина страдает от тяжелой формы депрессии, то одним из ее последствий может стать самоубийство.

Ранцанс пояснил, что после появления ребенка на свет все внимание сосредотачивается на нем; и это большое испытание. Очень важно помнить о матерях, добавил он.

В первые два месяца после родов важно уделять внимание здоровью молодой матери, и если появляются симптомы депрессии, необходимо принимать меры и обращаться за помощью.

Вопрос о послеродовой депрессии стал актуален после того, как Анна Янсоне 1989 года рождения 1 ноября ушла из дома вместе с дочерью Луизе Эвертовской, родившейся в этом году.

На следующий день полиция нашла в лесу в Елгавском крае каршеринговый автомобиль с телом ребенка, а женщина до сих пор не найдена.