Политик РСЛ Филей осужден за отрицание оккупации Латвии

Филею назначен испытательный срок в один год.

Прокурор, обвиняемый или защитник в десятидневный срок со дня оглашения сокращенного приговора может подать в суд письменное ходатайство о подготовке полного приговора. Полный приговор в десятидневный срок со дня его доступности может быть обжалован или опротестован в апелляционном порядке в Рижском окружном суде путем подачи жалобы или протеста в Рижский городской суд.

Обвиняемый опубликовал в своем профиле в социальной сети Facebook 17 июня 2019 года - в День оккупации Латвийской Республики - "поздравление с праздником". По оценке Службы государственной безопасности, Филей в опубликованной записи, избирательно отбирая и интерпретируя в своих интересах исторические события, отрицал осуществленную 17 июня 1940 года оккупацию Латвии и трактовал это трагическое для латвийского государства и народа событие как благоприятное для населения.

В частности, Филей заявил, что лето 1940 года дало тысячам людей "долгожданное освобождение от невыносимого гнета"

В свое время Филей был членом правления РСЛ.