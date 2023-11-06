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Краузе: некоторые министры от СЗК могут баллотироваться в Европарламент

rus.tvnet.lv/LETA
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Предвыборная реклама СЗК на Доме печати в 2011 году
Предвыборная реклама СЗК на Доме печати в 2011 году Фото: Evija Trifanova/LETA

Некоторые министры от Союза зеленых и крестьян (СЗК) могут выставить свои кандидатуры на выборах в Европейский парламент в следующем году, сказал агентству LЕТА председатель правления СЗК, Министр земледелия Арманд Краузе.

СЗК еще не определился с кандидатами, но политическая сила планирует сформировать сильный список, в который войдут многие известные люди, в том числе и некоторые министры, чтобы защищать национальные интересы Латвии в Евросоюзе, добавил Краузе.

От СЗК в правительство вошли Краузе, министр экономики Виктор Валайнис, министр благосостояния Улдис Аугулис и министр климата и энергетики Каспар Мелнис. В настоящее время неизвестно, кто из них будет участвовать в выборах в Европарламент.

Сам Краузе тоже готов баллотироваться, если его поддержат члены партии и избиратели.

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