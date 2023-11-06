Видео ⟩ Cybertruck от Tesla с трудом поднимается в гору

Несколько видеороликов с Cybertruck, едущими по бездорожью, были опубликованы в Instagram. На трех из них показано, как Cybertruck пытается набрать сцепление с дорогой и подняться на холм. Также можно заметить, что у машины возникают проблемы при поворотах на песчаной местности.

Председатель Tesla Motors Илон Маск позиционирует Cybertruck с предположительно пуленепробиваемым кузовом из нержавеющей стали и пуленепробиваемыми стеклами как электрический пикап, который люди захотят купить в условиях апокалипсиса.

Tesla Cybertrucks being tested off-road at Hollister Hill RSVA ! 🏜️ pic.twitter.com/abKyBRLLLZ — Dima Zeniuk (@DimaZeniuk) October 23, 2023

В одном из видеороликов кажется, что колеса Cybertruck вращаются на месте, а шины визжат, когда он пытается подняться на холм. В конце концов электромобилю удается подняться в гору, но с явными трудностями.

В публикации в Instagram говорится, что Cybertruck тестировался в Холлистер-Хиллз в Калифорнии.

Это не первый раз, когда люди замечают, как сложные условия вызывают у Cybertruck затруднения. В мае пользователь микроблога X опубликовал видео, на котором пикап застрял в грязном поле в Техасе.