Поиски Анны Янсоне: полиция запросила записи с камер наблюдения в национальном парке Кемери

Работников парка не просили принять участие в поисках, которые проводят организации, имеющие большой опыт, сказала Баландиня. В поисках участвуют и собаки.

Как сообщалось, полиция призывает отозваться жителей с автомобильными видеорегистраторами, которые 1 ноября с 11:00 до 17:00 ехали по дороге P101 Калнциемс - Кудра. Разыскиваются записи с видеорегистраторов в машинах, которые в указанное время передвигались между Лиепайским шоссе (А9), поселок Калькис и Вентспилсским шоссе (А10), поселок Кудра.

Госполиция сообщает агентству LETA, что поиски Янсоне продолжаются и она до сих пор не найдена.

Жителей, имеющим записи с видеорегистраторов, призывают связаться с полицией по телефону 67 086 678 или 110 или написав на электронную почту meklesana@riga.vp.gov.lv.