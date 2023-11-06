Поиски Анны Янсоне: полиция запросила записи с камер наблюдения в национальном парке Кемери

Продолжая поиски пропавшей Анны Янсоне, четырехмесячная дочь которой 2 ноября была найдена без признаков жизни в припаркованном в лесу автомобиле, полиция запросила записи с камер наблюдения в администрации Национального парка Кемери (ĶNP), сообщила агентству LETA сотрудница парка Агнесе Баландиня.
Работников парка не просили принять участие в поисках, которые проводят организации, имеющие большой опыт, сказала Баландиня. В поисках участвуют и собаки.
Как сообщалось, полиция призывает отозваться жителей с автомобильными видеорегистраторами, которые 1 ноября с 11:00 до 17:00 ехали по дороге P101 Калнциемс - Кудра. Разыскиваются записи с видеорегистраторов в машинах, которые в указанное время передвигались между Лиепайским шоссе (А9), поселок Калькис и Вентспилсским шоссе (А10), поселок Кудра.
Госполиция сообщает агентству LETA, что поиски Янсоне продолжаются и она до сих пор не найдена.
Жителей, имеющим записи с видеорегистраторов, призывают связаться с полицией по телефону 67 086 678 или 110 или написав на электронную почту meklesana@riga.vp.gov.lv.
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