В 2017-2019 годах экономика Беларуси развивалась, страна принимала международные соревнования, работал безвиз для иностранцев, которых ждали на новых модных улицах вроде Октябрьской. Фото: Natalia Fedosenko/TASS/dpa/picture alliance

"Однако действующие лица остаются прежними, и нет гарантий, что они не вернутся к прежним практикам, что уже постепенно происходит", - комментирует анонимный эксперт.

Макроэкономической стабильности - на год

Способность правительства избегать рецессии, вспышек инфляции, безработицы, финансовой дестабилизации, по словам экспертов, весьма сомнительна. "С перспективой до полугода-года нынешняя система может обеспечивать макростабильность. На более долгие промежутки - нет. Такова характеристика временного горизонта", - озвучивает Дмитрий Крук.

Главная проблема - в качестве экономической политики, один из ее главных недостатков - "дискреционный характер", то есть “действия не по правилам, а "как я решу, так и будет", объясняет Дмитрий Крук.

К негативным факторам эксперты относят также отсутствие независимости Нацбанка и монетарной политики. "Все это может привести к перманентной стагнации, подобной той, с чем сталкивались некоторые африканские страны, например, Зимбабве. Они упали на глубокий уровень и уже десятилетия держатся на нем", - говорит один из них.

"Возросшая до тотальной зависимость от России"

На втором месте среди проблем - изъяны, присущие самой экономике: слабая диверсификация внешнеэкономической деятельности и зависимость от России.

Многие белорусские предприятия сейчас в первую очередь ориентируются на Россию. На фото: Оршанский льнозавод. Фото: Viktor Drachev/TASS/picture alliance/dpa

"Возросшая до тотальной зависимость от РФ во внешней торговле и не только - это источник шоков в долгосрочном контексте. Мы принимаем на себя все российские риски, в дополнение к собственным", - озвучивает Крук выводы экспертов.